Das gibt's an Pfingsten: Amerikanische Autos, Rosentage - und Ferienprogramm auf der Glentleiten

Einiges ist am Pfingstwochenende geboten: Ein US-Car-Treffen und die Rosentage finden in Bad Tölz statt. In Großweil bietet das Freilichtmuseum ein Kinder-Ferienprogramm.

US-Car-Treffen am Moraltpark

Bad Tölz - Amerikanische Autos sind Kult. Zum achten Mal findet am kommenden Pfingstsonntag und -montag, 9./10. Juni, in Bad Tölz ein US-Car-Treffen im Moraltpark statt. Geöffnet ist jeweils ab 10 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro. Er wird an die Stiftung Schneekristalle gespendet, die benachteiligte Kinder unterstützt. Im vergangenen Jahr lockte das Ereignis ungefähr 8000 Besucher auf das 5000 Quadratmeter große Gelände. Auch heuer werden wieder verschiedene Bands spielen, einfahrende Autos können auf der Einfahrtsmeile bestaunt werden, und Aussteller aus dem Bereich Lifestyle, Mode und Autozubehör sowie Kulinarik bieten ihre Waren an. Zu den Programmpunkten gehören außerdem eine Carwash- sowie eine Feuershow, Bodypainting und die Prämierung des „Lieblingsautos“, die am Montagnachmittag ansteht. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, Bullriding und ein Mitmach-Theater. (nl)

Rosentage in Bad Tölz

Bad Tölz - Mit dem jugendlichen Alter von 19 Jahren sind sie doch schon das älteste Gartenfestival im Oberland: die „Rosen- und Gartentage“ in Bad Tölz, die über Pfingsten zum 20. Mal stattfinden und mit vielen Attraktionen in die Grünanlagen im einstigen Kurviertel locken. Von Freitag, 7. Juni, bis Pfingstmontag, 10. Juni, bieten rund 180 Aussteller im Rosen-, Franziskaner- undKlostergarten alles an, was das Herz von Gartenliebhabern höherschlagen lässt. (tpf)

Ferienangebot auf der Glentleiten

Großweil – Im Freilichtmuseum Glentleiten gibt es für Kinder in den Pfingstferien von Samstag, 8., bis Samstag, 22. Juni, eine Vielzahl an kreativen und informativen Beschäftigungsangeboten. Los geht’s am Samstag, 8. Juni, um 11 Uhr mit „Malen auf Ton mit Malballen“. Am gleichen Tag sowie am Samstag, 15., und Samstag, 22. Juni, können Familien von 13 bis 16 Uhr das Mitmachangebot „Samstags im Mirzn“ belegen. Beim Mühlentag am Pfingstmontag werden Kinder in der offenen Bastelwerkstatt kreativ beschäftigt. Tongeschirr wird von Dienstag, 11., bis Samstag, 15. Juni, sowie von Montag, 17. Juni, bis Mittwoch, 19. Juni, jeweils von 11 bis 14 Uhr bemalt.

Im Hinterglasmalen können sich die kleinen Künstler am Mittwoch, 12. Juni, von 14 bis 16 Uhr versuchen. Aktiv beim Imkern mitmachen steht am Freitag, 14. Juni, von 14 bis 16 Uhr auf dem Programm. Die zweite Ferienwoche startet am Montag, 17. Juni, mit der Kinderkräuterapotheke. Von 14 bis 16.30 Uhr werden duftende Salben hergestellt. Mit Detektiv Hirnzwicker sind die Kinder am Dienstag, 18. Juni, von 14 bis 16 Uhr unterwegs im Museum. Zum Marmelade kochen treffen sich kleine Köche am Mittwoch, 19. Juni, von 14 bis 16 Uhr. In der offenen Werkstatt wird am Donnerstag, 20. Juni, von 10 bis 17 Uhr gedrechselt, am Freitag und Samstag, 21./ 22. Juni, wird von 14 bis 16 Uhr Geschirr aus Ton bemalt. Auf Baumreise geht es am Freitag, 21. Juni, um 14 Uhr. Anmeldungen per E-Mail an freilichtmuseum@glentleiten.de. Für die Veranstaltungen offene Werkstatt und das Angebot „Samstags im Mirzn“ ist keine Anmeldung notwendig. (mw)

