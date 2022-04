Das sind die Pläne für den Blomberg

Der neue Rundweg am Blomberg (rechts). Zu sehen ist auch, wie der Wanderweg verlaufen soll, der ein Stück weit nach Süden verlegt wird. © Skizze: Tourist-Info

Am Blomberg soll sich einiges verändern. Jetzt wurden im Tourismus-Ausschuss der Stadt Bad Tölz die neuesten Pläne vorgestellt.

Bad Tölz – Der Ausbau des Blombergs zum Erlebnisberg schreitet voran. In der jüngsten Sitzung des Kur- und Tourismus-Ausschusses fasste Blomberg-Koordinator Manuel Wilke das bereits Geleistete zusammen und gab einen Ausblick auf das Maßnahmenpaket, das heuer umgesetzt werden soll.

Im Sommer soll etwa unterhalb der Bergstation östlich der Gleitschirmstartplätze eine 10 mal 6 Meter große Holzplattform aufgestellt werden, die als „Outdoor-Klassenzimmer“ Schulklassen, Kursen und Workshops etwa des Vitalzentrums zur Verfügung stehen soll. Dieser Standort wurde neu gewählt und hat laut Wilke den Vorteil, dass er gut an die nahe Bergstation mit Umkleiden und Toiletten angebunden ist.

Heuer sollen Toiletten errichtet werden

Toiletten? Ja, dieses von vielen Wanderern und Blomberg-Besuchern oft angesprochene Manko soll heuer endlich behoben werden. Das WC samt einer Umkleide und Unterstand wird laut Wilke im Herbst im Anschluss an die Garage der Bergstation errichtet werden. Dafür kommt die Blombergbahn finanziell auf.

Das Outdoor-Klassenzimmer, das am Rundweg Schulklassen und Kursen zur Verfügung stehen wird. © cs

Die Stadt, die Gemeinde Wackersberg, die Almbauern und die Bergwacht tragen hingegen die Kanalbaumaßnahmen, die ihre Einrichtungen am Berg (Bergstation, Bergwacht-Diensthütte, Wackersberger Alm) erschließen werden. Ohne einen beachtlichen staatlichen Zuschuss (80 Prozent) wäre das gar nicht möglich, sagt Kämmerer Hermann Forster. Von den verbleibenden 160 000 Euro übernimmt das Gros die Stadt. Almbauern und Bergwacht zahlen einen Zuschuss. Nach den Osterferien sollen die Bauarbeiten beginnen, sagt Wilke.

Kunstwanderweg wird verlegt und erneuert

In diesem Zuge wird auch der Wanderweg von der Bergstation zum Blomberghaus im Bereich des Steilstücks nach Süden gerückt. Entlang des neuen Weges wird dann der etwas in die Jahre gekommene Kunstwanderweg verlegt und erneuert. Nicht ganz unwichtig: Da der bestehende Fahrweg für Fahrzeuge und Mountainbiker erhalten bleibt, werden so Nutzungskonflikte mit den Wanderern entkoppelt.

Gleichzeitig wird auch ein neuer Rundweg geschaffen, der Bergstation, Themen-Plattformen, das Outdoor-Klassenzimmer und den Aussichtspunkt Wackersberger Alm verbinden soll. Für die Themen-Plattformen werden derzeit Varianten erarbeitet, in die auch die Stadtwerke und das Amt für Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen als regionale Partner eingebunden werden sollen. Auch im Stadtrat werden die Konzeptionen nochmals vorgestellt und beschlossen.

Am Blomberghaus sollen zudem mehr Liege- und Sitzmöglichkeiten geschaffen werden. Außerdem werden interaktive Ferngläser aufgestellt.

Manuel Wilke blickte auch kurz zurück. 2021 sei entlang des Rodelwegs der Hang gesichert worden, eine längst überfällige Maßnahme, wie der Blomberg-Koordinator sagte. Zudem sei der Entdeckerpfad mit neun Erlebnis-Stationen entlang des Rodelwegs abgeschlossen worden. Außerdem sei die interaktive Audio-Waldkrimi-App in Betrieb gegangen, mit der kleine und große Interessierte in die Rolle eines Försters schlüpfen und Wald retten konnten.

