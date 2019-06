Probleme mit Gaffern werden scheinbar immer mehr - Kreisbrandmeister sagt: „Deppen gibt’s immer“

Autofahrer blockieren Rettungsgassen und Gaffer behindern Rettungskräfte: Solche Fälle scheinen zuzunehmen. Der Kreisbrandmeister positioniert sich dazu im Interview.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Für viel Aufsehen hat kürzlich ein Video gesorgt, das in den Sozialen Netzwerken kursierte: Ein Pkw-Fahrer rollt langsam an einer Unfallstelle vorbei und filmt die Szenerie. Daraufhin fordert ihn ein wütender Polizeibeamter auf auszusteigen und sich die Leiche eines Unfallopfers anzusehen. War das eine Überreaktion, oder sind solche drastischen Maßnahmen gegen Gaffer angemessen? Der Tölzer Kurier fragte Kreisbrandmeister Alfred Schmeide.

Herr Schmeide, wie finden Sie das Verhalten des Polizisten in dem Video?

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ein Ausraster kein optimales Verhalten für einen Polizisten ist. Gerade als Einsatzkraft muss man sich im Griff haben. Das gilt auch für den Feuerwehrmann, der einen Lkw angespritzt hat, dessen Fahrer den Unfall gefilmt hatte – ein anderes Video, das viel Aufmerksamkeit erregte. Für die beiden ist es noch einmal gut ausgegangen, und dieses Verhalten mit „Lerneffekt“ wurde sogar von Innenminister Joachim Herrmann gelobt. Aber das ist keine Lösung für die Zukunft.

Was wäre denn eine vernünftige Lösung gegen Gaffer?

Am meisten würde es helfen, wenn mehr Polizeikräfte an der Einsatzstelle wären. Normalerweise nehmen zwei Streifenbeamte den Unfall auf. Die Verkehrsabsicherung bleibt dann an den Ehrenamtlichen hängen. Die Personalien, von Verkehrsteilnehmern, die Grenzen überschreiten, dürfen wir gar nicht aufnehmen. Das wissen die Passanten, und haben keine Angst, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Zusätzliche Polizisten könnten Gaffer fernhalten, und wir könnten uns auf die Rettung von Menschenleben konzentrieren.

Gab es im Landkreis bereits Vorfälle von Gaffern?

Persönlich habe ich noch nichts Derartiges erlebt. Aber vor zwei Jahren gab es bei einem Unfall in Geretsried einen ungeduldigen Autofahrer, der einem Feuerwehrmann absichtlich gegen das Bein gefahren ist. Die Ungeduld und das Unverständnis vieler Autofahrer hindern uns oft bei der Arbeit. Viele Freiwillige verlassen ihren Arbeitsplatz oder nachts ihr Bett, um zu helfen, und werden dann auch noch angepöbelt. Gerne richten wir für die anderen Verkehrsteilnehmer eine Umleitung ein. Aber dieser Service ist kein Recht der Bürger. Meistens reagieren die Menschen im Landkreis jedoch vorbildlich, zuletzt beispielsweise bei Unfällen in Egling und Obergries, wo die Ersthelfer erstklassige Arbeit leisteten. Man darf nicht die Fehler von Einzelpersonen auf alle anderen projizieren. Deppen gibt’s immer.

tpf





