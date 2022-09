Reichersbeuern: Dreiste Diebe kommen ungeladen auf Party und räubern Wohnung aus

Von: Felicitas Bogner

Die Polizei berichtet von einem dreisten Diebstahl in Reichersbeuern. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ohne Einladung sind zehn unerwünschte Besucher auf eine Feier in Reicherbeuern gekommen und trotz Aufforderung des Gastgeber nicht gegangen. Nun stellt sich heraus: Es waren dreiste Diebe.

Reichersbeuern - Dreiste Diebe bedienten sich am Samstag, 17. September, als ungeladene Gäste in der Wohnung eines 17-jährigen aus Reichersbeuern. Wie die Polizei berichtet, veranstaltete der junge Mann an dem besagten Samstag eine Party „Am Kirchberg Nord“ mit zehn geladenen Gästen. Allerdings kamen noch zehn weitere – unerwünschte – Besucher zu der Feier hinzu.

Gastgeber ruft die Polizei - Stehschaden über 1500 Euro

Da diese nicht mehr gehen wollten, rief der Gastgeber die Polizei. Als die Streife vor Ort war, waren die unerwünschten Gäste bereits verschwunden. Mit ihnen allerdings auch einige Wertgegenstände aus der Wohnung, wie sich laut den Beamten am Donnerstag herausstellte. Bei den gestohlenen Sachen handelt es sich um Uhren, Schmuck und Kosmetika im Wert von circa 1623 Euro.

