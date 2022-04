Alte Wunden müssen heilen: Diskussion „Kirche in Bewegung“ im Reichersbeurer Pfarrsaal

Diskutierten über „Kirche in Bewegung“: Rechts stehend (v.li.) die Pfarrgemeinderätinnen Barbara Landler und Andrea Mayer, rechts sitzend Herbert Konrad. © bib

Nicht Missbrauch, sondern Misstrauen stand im Mittelpunkt der Diskussion im Reichersbeurer Pfarrsaal. Das Kreisbildungswerk hatte eingeladen zu einer Veranstaltung mit dem Titel „Kirche in Bewegung“.

Reichersbeuern - Knapp 20 Gäste aus allen umliegenden Pfarrverbänden saßen mit zwei Referenten und Herbert Konrad vom Kreisbildungswerk zusammen. Klar wurde, dass viele alte Wunden heilen müssen. Einige Erfahrungen wurden ausgetauscht. Barbara Landler, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Reichersbeuern-Greiling, schilderte zum allgemeinen Verständnis den Weg zum aktuellen Leitungsmodell im Pfarrverband (PV): Diakon Joachim Baumann leitet den PV, Pfarrer Quirin Strobl ist geistlicher Leiter (wir berichteten). Landler klagte über die fehlende Kommunikation vonseiten des Ordinariats. Dies habe über die lokalen Katholiken hinweg bestimmt. „Die Kirchenleitung traute uns nicht“, sagte Landler, „man hat uns vor vollendete Tatsachen gestellt.“ Dietramszell sollte die Leitung übernehmen. Schließlich errang der Pfarrverband das auf demokratischem Weg gefundene Modell. Dies will das Ordinariat aber nur bis Dezember 2023 gelten lassen. Neue Wege seien schon unter Pfarrer Scheiel betreten worden, betonten Landler und Baumann. Er habe Menschen ermutigt, Wortgottesdienstleiter zu werden.

Das montägliche Friedensgebet in Reichersbeuern, von unterschiedlichen Gruppen gestaltet, ziehe Menschen an, die nicht den Sonntagsgottesdienst besuchten. „Ich will euch unterstützen, Gottesdienste zu feiern“, ermutigte Baumann. Er bekannte: „Es entmutigt mich, wie die Kirche mit talentierten Menschen umgeht.“

Knapp 20 Menschen nehmen teil

Pastoralreferentin Anneliese Kunz-Danhauser aus der kirchlichen Frauenbewegung gab zu, sie habe sich überlegt, ob sie austreten solle. Aber gerade jetzt, in Zeiten des synodalen Weges, nicht. Als Jugendliche in der KjG (Katholische junge Gemeinde) in den 1970er-Jahren habe sie Zurückweisung erlebt: Zur Bibelexegese der Jugendlichen habe der damalige Geistliche gesagt: „Das versteht ihr nicht.“ Und Ministrantin durfte sie noch nicht werden. Es habe inzwischen ein sichtlicher Wandel stattgefunden. Aber sie hofft, dass die „kirchliche Ständeordnung“ zwischen Klerikern und Laien abgeschafft wird.

Pastoralreferent Florian Schuppe, diözesaner Ansprechpartner für den „Synodalen Weg“, erfuhr Befremdung, als er im Ordinariat half, Briefe zu beantworten. „Ich wollte die Menschen anrufen. Jemand fragte mich, ob ich das wirklich wolle, ich könnte ja beschimpft werden“, erzählte er, immer noch leicht fassungslos. „Die Kirche muss zuhören können. Keine Angst haben vor Brüchen, keine Angst vor Tod, das ist christlicher Glaube.“ Wenn die Kirche das nicht mehr zeige, verliere sie das Vertrauen. Ute Wörle aus Lenggries, die sich mit ihrem Mann sehr für Flüchtlinge aus Afghanistan einsetzt, brachte in die Diskussion ein, dass der Zeitgeist laute, alles sei machbar, Glaube sei unnötig.

Zusammenhalt könne Kraft auf neuen Wegen geben

Schuppe antwortete ihr, dass genau das im Christentum und den Traditionen wieder neu zu vermitteln sei. „Krankheit und Tod haben im christlichen Glauben Platz.“ Und die Prozessionen an Palmsonntag oder Fronleichnam verbinde aktuelle Themen: Kräuter, Pilgern, Wandern. Schützengauhauptmann Beppo Schlickenrieder, der fragte, wie es weitergehen solle, antwortete Schuppe: „Erklären Sie den Menschen, was die Muttergottes, euer geistiges Zentrum, für euch bedeutet.“ „Zamhalten“ hieß es auf Herbert Konrads abschließende Frage, was auf den neuen Wegen Kraft geben kann. (BIRGIT BOTZENHART)

