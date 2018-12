Asyl-Unterkunft am Kranzer: Ende Juni ist Schluss

Seit drei Jahren dienen die 40 Mobile Homes am Kranzer als Unterkunft für Asylbewerber. Run 100 wohnen derzeit noch dort. Der Pachtvertrag endet am 30. Juni 2019.

Mobile Homes

Die Flüchtlingsunterkunft am Kranzer, die die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Reichersbeuern betreibt, wird zum 30. Juni 2019 geschlossen. Das gab Greilings Bürgermeister Anton Margreiter in der Jahresschlusssitzung des Gemeinderats am Dienstag bekannt.