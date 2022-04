Rathauschef gibt bei Bürgerversammlung Überblick über Projekte in Reichersbeuern

Teilen

In den Altwirtsaal waren etwa 65 Interessierte zur Bürgerversammlung gekommen. Offensichtlich sind alle sehr zufrieden, denn Fragen wurden keine gestellt. © Platschek

Zu einer Bürgerversammlung lud der Reichersbeurer Bürgermeister am Freitag ein. Er gab einen Überblick über die Projekte in der Gemeinde.

Reichersbeuern – Nach zwei Jahren coronabedingter Pause hatte Reichersbeuerns Bürgermeister Ernst Dieckmann wieder zu einer Bürgerversammlung eingeladen. Etwa 65 Bürger waren seiner Einladung in den Altwirtsaal gefolgt. Offensichtlich waren sie recht zufrieden mit der Arbeit des Bürgermeisters und des Gemeinderats, denn zum umfangreichen Rechenschaftsbericht des Gemeindeoberhaupts gab es trotz mehrfacher Aufforderung keine einzige Frage. Dabei hätte sich das durchaus gelohnt, waren doch in den vergangenen zwei Jahren einige wegweisende Entscheidungen gefällt worden.

Bürgermeister hofft auf Tag der offenen Tür, um neues Rathaus zu präsentieren

Die Entscheidung, das ehemalige Bankgebäude umzubauen, sei richtig gewesen, so Dieckmann. „Unser neues Dienstleistungszentrum für die Gemeinde und die Verwaltungsgemeinschaft kann sich sehen lassen“, sagte der Rathauschef. Der Umzug ins neue Rathaus fand im Herbst 2020 statt, als das Virus das ganze Land fest im Griff hatte. „Ich hoffe sehr, dass es heuer gelingt, im Rahmen eines Tags der offenen Tür unser wunderschönes Rathaus der Öffentlichkeit zu präsentieren.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Auswirkungen von Corona auf Kitas und Schule

Das gewohnte Dorf- und Vereinsleben habe zwei Jahre lang überhaupt nicht stattgefunden, bedauerte das Gemeindeoberhaupt. Trotzdem sei es den örtlichen Vereinen gelungen, diese Herausforderung gut zu meistern. Eine Feststellung, die mit viel Beifall bedacht wurde. Auch die Kindertagesstätten und die Schule hatten mit den Auswirkungen von Corona zu kämpfen. Er bat um Verständnis, wenn trotz engagierter Arbeit nicht immer alles wie gewohnt geklappt hat und bedankte sich bei Kita-Leiterin Brigitte Melf und Grundschulrektorin Heidi Dodenhöft und ihren Mitarbeitern.

2021 wurde im alten Rathaus zusätzlich eine kleine Kindergartengruppe eingerichtet. Von 110 Plätzen sind 98 belegt. Bei der Krippe sind von 24 zwei Plätze frei. Aufgrund der Geburtenzahlen gehe man in den nächsten Jahren von einer Entspannung des Platzbedarfs aus, bis 2026 die Betreuung der Schulkinder dazu kommt.

Gut gelaunt war Bürgermeister Ernst Dieckmann, als er über die Entwicklungen in der Gemeinde informierte. © Platschek

1000-Jahr-Feier: „Wir geben nicht auf“

Komplett ins Wasser gefallen ist die 1000-Jahrfeier, die mit viel Engagement vorbereitet worden war. „Aber wir geben nicht auf“, betonte Dieckmann. Das Konzert der Fäaschtbänkler soll im September nachgeholt werden. Das Festkomitee habe die Arbeit bereits aufgenommen.

Bedarf nach Bauland nach wie vor vorhanden

Ganz besonders freute sich Dieckmann beim Thema Bauen, dass der Wunsch eines Bauwerbers nach einem Aussiedlerhof letztendlich doch noch eine gute Wendung genommen hat. „Wir haben als Gemeinderat deutlich gemacht, dass wir den Erhalt unserer Landwirtschaft wollen und dafür einstehen.“ Bei der Ausweisung von Bauland habe der Gemeinderat im vergangenen Jahr etwas gebremst und keine großen neuen Bebauungspläne aufgelegt. Der Bedarf sei aber nach wie vor vorhanden. Die Gemeinde müsse aber das richtige Tempo finden, um das Angebot für junge Familien mit dem Wachstum in Einklang zu bringen.

Durch den Erwerb eines Grundstücks im Bereich des Schongerwegs sei es möglich, in der laufenden und nächsten Amtsperiode Baulandausweisungen für einheimische Familien selbst zu gestalten. „Es war richtig, dies nicht nur dem freien Markt zu überlassen“, betonte Dieckmann. Dies erklärt auch, warum sich der Schuldenstand der Gemeinde zum Ende 2021 auf 2,44 Millionen Euro erhöht hat. Dem stehen Rücklagen in Höhe von 1,72 Millionen Euro gegenüber. Ab dem Jahr 2023 könnte es mit einer Baulandausweisung am Margeritenweg weitergehen.

Nahwärmenetz eine Erfolgsgeschichte

Eine Erfolgsgeschichte sei das Nahwärmenetz, das bereits in diesem Jahr erweitert werden soll. Dazu wird im Bereich der Schule eine Heizzentrale mit Hackschnitzelheizung gebaut, die aufgrund der aktuellen Entwicklung größer dimensioniert ist als momentan notwendig. Sie soll, wenn alles gut geht, noch heuer mit gedrosselter Leistung in Betrieb gehen. Bei Bedarf könne die Heizleistung hochgefahren werden, ohne dass die Technik ausgewechselt werden müsse. Das Leitungsnetz soll im nächsten Jahr weiterwachsen und in Richtung Tölzer- und Tegernseer Straße erweitert werden.

Dorferneuerung: Wichtigste Maßnahme wäre die Gestaltung der Ortsmitte

Ein weiteres Projekt ist die Dorferneuerung. „Wir hoffen, dass wir 2022 die Anordnung zur umfassenden Dorferneuerung bekommen werden.“ Wichtigste Maßnahme, so Dieckmann, wäre dann die Gestaltung der Ortsmitte. Mit einem kräftigen Applaus wurde die „herausfordernde Arbeit“ der sehr engagierten Mitarbeiter der Gemeindewerke belohnt. Allen voran deren Leiter Toni Melf, der sich oft schon um 2.30 Uhr in die Zeiterfassung einbuche.

In diesem Jahr steht mit der Erneuerung der über 100 Jahre alten Hauptwasserleitung im Bereich der Tölzer- und Tegernseer Straße eine weitere Herausforderung ins Haus. Diese betrifft den gesamten Ort, weil gleichzeitig der Landkreis den Ausbau und die Sanierung der Kreisstraße in diesem Bereich fortsetzt. Hier zeige sich auch, dass die Entscheidung, die Gemeindewerke von Reichersbeuern und Greiling in ein Kommunalunternehmen auszugliedern, richtig war.

„Die Konditionen bei der Ausschreibung hätten wir als Gemeinde nie erreicht“, unterstrich Dieckmann. Die neuerliche Baumaßnahme in diesem Jahr stelle nochmals eine große Herausforderung für die Bürger dar, die während der Bauzeit mit Umleitungen, Bauverkehr, Lärm und Staub leben müssten. Im nächsten Jahr wird die Straße, in der auch Leerrohre für das Glasfasernetz verlegt werden, wieder geteert.

Sanierung des Tiefbrunnens am Schopfloch wird Auswirkungen auf den Wasserpreis haben

In Sachen Wasserversorgung steht mit der Sanierung des Tiefbrunnens am Schopfloch eine weitere kostenintensive Sanierungsmaßnahme ins Haus, die auch Auswirkungen auf den Wasserpreis haben wird.

Neue Hausarztpraxis eröffnet im Mai - Terminbuchungen möglich

Gute Nachrichten gibt es wie berichtet in Sachen Hausarzt: Am 2. Mai öffnet wieder eine Praxis in Reichersbeuern. „Ab 19. April sind Terminvereinbarungen per E-Mail unter info@praxis-eras.de möglich“, berichtete die neue Hausärztin Johanna Eras, die sich bei der Versammlung vorstellte. Die Praxisräume befinden sich im Erdgeschoss des alten Rathauses. Der Umbau zu Praxisräumen ist bereits abgeschlossen, berichtete Dieckmann.

Ebenfalls im alten Rathaus schafft die Gemeinde wie berichtet die Voraussetzungen zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Baugenehmigung sei bereits erteilt worden und die Umbauarbeiten im Obergeschoss seien schon sehr weit fortgeschritten.

Diese Information richtete Dieckmann auch an Landrat Josef Niedermaier, der zu Beginn der Bürgerversammlung auf die Thematik der freien Kapazitäten für Geflüchtete im Landkreis eingegangen war.

Von Günter Platschek

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.