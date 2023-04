Bürgerversammlung in Reichersbeuern: Betreuung, Hackschnitzelheizung und Flüchtlinge

Rechenschaft legte Rathauschef Ernst Dieckmann am Mittwochabend in der Bürgerversammlung ab.

Das beschäftigt die Gemeinde

Neue Baugebiete, Dorferneuerung, Hackschnitzelheizung: In Reichersbeuern tut sich einiges. Bürgermeister Ernst Dieckmann gab bei der Bürgerversammlung am Mittwochabend im „Altwirt“-Saal einen Überblick.

Reichersbeuern – Reichersbeuern entwickelt sich gut. Unter den 2590 Einwohnern, die zum Jahresende 2022 im Dorf lebten, ist eine hohe Anzahl im Alter von 0 bis 10 Jahren. „Der Altersschnitt stimmt“, sagte der Bürgermeister. „Junge kommen nach, das ist eine positive Entwicklung.“ 46 Flüchtlinge aus der Ukraine leben im Ort. Sie sind in der Max-Rill-Schule und im umgebauten alten Rathaus untergebracht.

Bürgerversammlung Reicherbeuern: Thema „Flüchtlinge“ beschäftigt die Gemeinde

„Das Thema Flüchtlinge beschäftigt uns weiterhin“, sagte Dieckmann. Als VG habe man dem Landratsamt eine Fläche in Greiling vorgeschlagen, auf der eine Flüchtlingsunterkunft entstehen könnte. Schließlich sei beim Zustrom an Flüchtlingen kein Ende absehbar. Aber „es wird immer schwieriger, auf kommunaler Ebene Lösungen zu finden“. Die VG habe bereits viel geleistet, als man 2015 am Kranzer in kürzester Zeit 240 Menschen eine Unterkunft und Betreuung gewährleistet habe. „Das war eine gewisse Kraftanstrengung für alle. Das können wir nicht alle paar Jahre wieder machen.“ Es gehe nicht um die reine Unterbringung. „Wie sollen wir die Leute integrieren?“ Schließlich sei der Mangel an Lehrkräften groß, die Kindergärten seien voll.

Kinderbetreuung eine Herausforderung

Kurz zuvor hatte Dieckmann erzählt, wie schwierig die Situation bei der Kinderbetreuung sei. Vor allem Personalmangel stelle das Team im „Drachennest“ immer wieder vor Herausforderungen. Dennoch hätten alle tolle Arbeit geleistet. Doch wie wird es, wenn ab 2026 alle Schulkinder einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung haben? „Wir wissen nicht, wie wir das machen, aber wir müssen es anbieten“, so Dieckmann. Denkbar sei ein Neubau, in dem die Ganztagsschule und eine Krippe untergebracht sind. „Wir werden dieses Jahr darüber reden müssen. 2026 kommt schneller, als man denkt.“

Neuer Radweg wird sehr gut angenommen

Positiv sei der neue Radweg zwischen Reichersbeuern und Waakirchen. „Er wird sehr gut angenommen“, freute sich Dieckmann. Diskutieren müsse man über einen möglichen Radwegschluss zwischen Greiling und Reichersbeuern entlang der Kreisstraße.

Neues Hackschnitzel-Heizkraftwerk: „Nachhaltiger kann man nicht wirtschaften“

Wie berichtet entsteht an der Reichersbeurer Schule ein Hackschnitzel-Heizkraftwerk. Daran sollen verschiedene kommunale Gebäude aber auch private Haushalte angeschlossen werden. „Das Netz wächst“, berichtete Dieckmann in der Bürgerversammlung. „Es ist wichtig, dass wir ein kontinuierlich wachsendes Nahwärmenetz haben.“ Das Holz für das Heizkraftwerk komme direkt aus den umliegenden Wäldern, werde vor Ort verarbeitet. „Nachhaltiger kann man nicht wirtschaften.“ Bis zu den Sommerferien soll das Heizwerk fertig sein. Für das Nahwärmenetz finden außerdem in diesem Jahr in vier Straßen-Bauarbeiten statt.

Der Schuldenstand der Gemeinde war mit 2,3 Millionen Euro Ende 2022 ziemlich hoch, wie Dieckmann sagte. Dies liege daran, dass man Grundstücke gekauft habe. Den Kredit zahle man nun ab. „Wir investieren immer wieder in Grund und Boden sowie Immobilien“, so der Bürgermeister. „Mit diesen Investitionen schaffen wir Chancen für die Zukunft. Das ist ein guter Weg.

