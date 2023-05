Streitendes Pärchen, brennender Blitzer, fliegender Mercedes - Reichersbeurer Feuerwehr blickt zurück

Jahresversammlung

In ihrer Jahresversammlung blickte die Reichersbeurer Feuerwehr auf 73 Einsätze zurück. Außerdem laufen die Vorbereitungen zum 150. Jubiläum.

Reichersbeuern – Die Reichersbeurer Feuerwehrleute hatten gerade zur Jahresversammlung Platz genommen, der Vorsitzende Andreas Humer sprach seine Begrüßungsworte, da piepste es im Gastraum des „Altwirt“ von allen Seiten. Es wurde hektisch, mehrere Feuerwehrleute sprangen auf, rannten aus dem Saal und eilten zu einem First-Responder-Einsatz. Als sich die Notruf-Piepser wieder beruhigt hatten, setzte Humer seine Rede fort: „Entschuldigung für die Unterbrechung, aber so ist es halt bei uns.“

Reichersbeurer Feuerwehr zu teils kuriosen Einsätzen gerufen

Diese Szene passte zum vergangenen Jahr, in dem sich die Reichersbeurer Feuerwehr nicht über einen Mangel an Arbeit beklagen konnte. Die 40 aktiven Mitglieder wurden zu 73 – teils kuriosen – Einsätzen gerufen. So berichtete Kommandant Thomas Eiler von einem Pärchen, das auf der B472 in Streit geraten war. Ihr Auto „rasierte“ eine Verkehrsinsel und stoppte erst an einer Leitplanke. Was nicht gut für den Familienfrieden war: „Die Frau ist zum Bahnhof gegangen, der Mann wurde mit dem Auto abgeschleppt“, berichtete Eiler.

Für Schlagzeilen sorgte auch ein weiterer Fall: Am 18. Februar 2022 wurde die Feuerwehr zu einem Bauernhof-Brand gerufen. Tatsächlich brannte aber ein „Blitzer-Anhänger“ der Verkehrsüberwachung.

Der wohl schwerste Unfall ereignete sich auf der B 13, als ein Mercedes mit fünf Insassen die Bodenhaftung verlor und etliche Meter durch die Luft flog. Alle Insassen wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. 120 Rettungskräfte und zwei Hubschrauber waren im Einsatz.

Insgesamt brachten es die Reichersbeurer auf 316 Einsatzstunden, verteilt auf sieben Brände, zwölf Verkehrsunfälle, 21 technische Hilfeleistungen und 44 First-Responder-Einsätze.

150-Jahr-Feier: Los geht‘s am 15. August

Momentan steht die für die Vorstandschaft die Planung der 150-Jahr-Feier im kommenden Jahr im Vordergrund. Gemeinsam mit den Schützen, die das 100. Jahr ihrer Wiedergründung feiern, bauen die Feuerwehrleute ihr Festzelt auf. Los geht’s am 15. August 2024 mit einem Oldtimertreffen und einer Kräuterbuschen-Weihe. Am 18. August ist der Festsonntag der Feuerwehr, den Schlusspunkt setzen die Schützen am 25. August mit ihren Festsonntag. „Bitte plant Zeit ein, wir werden den einen oder anderen von euch brauchen“, appellierte Humer.

Neues Löschgruppenfahrzeug: Aufträge sind vergeben

Thomas Eiler berichtete, dass die Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeugs 8 voranschreite. Die Aufträge seien mittlerweile vergeben. Das Fahrgestell kommt von MAN. Den Aufbau übernimmt die Firma Lentner, die ihren Firmensitz in der Nähe von Ebersberg hat. Um die Beladung kümmert sich die Firma TAS. „Wahrscheinlich werden wir es nicht schaffen, dass das Fahrzeug pünktlich zu unserem 150. Geburtstag fertig wird“, prognostizierte Eiler. „Wahrscheinlich kommt es ein bisserl später.“

Gemeinderatsmitglied Klaus Harrer berichtete, dass die Sirene mittlerweile in Auftrag gegeben sei: „Es waren zähe Verhandlungen, weil die Telekom gemeint hat, dass der Funkmast ihr heiligstes Eigentum ist.“ Mittlerweile sei aber „alles sauber ausgehandelt“.

Feuerwehr der erste Ansprechpartner bei Problemen

Man müsse vor den 40 Aktiven den Hut ziehen, dass sie vergangenes Jahr zu 73 Einsätzen ausrückten: „Die Feuerwehr ist eine ganz wichtige Institution für die Gemeinde“, betonte Harrer. „Wenn einer ein Problem hat, ist die Feuerwehr der erste Ansprechpartner – egal ob sie zuständig ist oder nicht.“ Da er auch selbst schon von der Arbeit profitiert habe, spendete er 1000 Euro: „Das ist eine Anerkennung, aber nicht das, was die Arbeit eigentlich wert ist.“

