Dorfmitte, Wärmenetz und Straßenbau: Das plant Reichersbeuern für 2023

Von: Felicitas Bogner

Noch in der Rohbauphase: Das neue Hackschnitzel-Heizkraftwerk soll in der ersten Jahreshälfte 2023 fertig werden. © arndt pröhl

Reichersbeuern hat 2023 einiges vor. Der Ausbau des Nahwärmenetzes und Straßenbauprojekte geben in der ersten Jahreshälfte den Takt an. Die Dorfmitte soll wieder in den Vordergrund rücken.

Reichersbeuern – Der Bau des Hackschnitzel-Heizkraftwerks ist bereits in vollem Gang. „Wir haben im Herbst 2022 begonnen und sind momentan in der Rohbauphase“, sagt Dieckmann zum aktuellen Stand des Projekts an der Schule. „Läuft alles nach Plan, kann in den nächsten Monaten die Technik eingebaut werden.“ Ziel sei es, das Kraftwerk in der nächsten Heizperiode, also ab Herbst 2023, in Betrieb zu nehmen.

Heizkraftwerk: Privathaushalte können anschließen

Angeschlossen werden kommunale Gebäude wie Schule, Rathaus, Kindergarten und Feuerwehr, aber auch der „Altwirt“ und die Raiffeisenbank. Es gebe auch „genügend Kapazitäten, um private Haushalte anzuschließen“, sagt Dieckmann. Das ist wichtig, denn: „2022 ist das Interesse daran unter den Bürgern natürlich deutlich gestiegen.“

Wärmeleitungen sollen erweitert werden

Ein weiterer Fokus liegt auf dem Leitungsausbau. „Die Wärmeleitungen gehen von der Heizzentrale bei der Schule weg“, erklärt Dieckmann. Geplant sei, diese um neue Stränge zu erweitern. „Aktuell befinden wir uns in der Ausschreibung für das Projekt und rechnen mit einer Vergabe der Aufträge im Frühjahr.“ Um die Leitungen zu verlegen, sei es natürlich nötig, die Straßen aufzureißen. „Daher ist mit Straßensperrungen im Bereich der Tegernseer Straße, der Tölzer Straße und der Raiffeisenstraße zu rechnen.“

Sobald die Arbeiten rund um den Ausbau des Nahwärmenetzes beendet sind, steht die Erneuerung der Sachsenkamer Straße auf der Agenda.

Arbeiten an der TÖL 13 bringen Sperrungen mit sich

2022 wurde die Kreisstraße TÖL 13 von der Bahnunterführung bis zum Ortsanfang von Reichersbeuern bereits saniert. Das dabei angefallene Fräsgut wurde direkt in den noch nicht ausgebauten Teil des Schongerweges eingebaut (wir berichteten). 2023 soll nun das noch fehlende Teilstück vom Ortseingang bis zur Raiffeisenstraße erneuert und der bestehende Gehweg entlang der Sachsenkamer Straße bis zur Ruhpointhöhe verlängert werden. „Für Ersteres ist der Landkreis zuständig, wir als Gemeinde haben uns um die Gehwegverlängerung zu kümmern“, erklärt der Rathauschef. So oder so müsse man sich für die Arbeiten an der TÖL 13 ebenfalls auf Straßensperrungen einstellen. „Wahrscheinlich wird es auch zeitweise zu kurzfristigen Vollsperrungen kommen.“ Wann und wo genau diese sein werden, kann Dieckmann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.

Dorferneuerung: Förderbescheid ist eingetroffen

Darüber hinaus wird laut Bürgermeister heuer die Dorferneuerung in den Vordergrund rücken. Am Mittwoch kam der von der Gemeinde ersehnte Bescheid des Amtes für ländliche Entwicklung über die Aufnahme in das Förderprogramm des Freistaats. „Darüber freuen wir uns natürlich sehr“, so der Rathauschef. Am 31. Januar werde bekannt gemacht, welche Bereiche in der Ortsmitte und in der Flur für die Dorferneuerung vorgesehen sind. Die Pläne werden dann im Rathaus ausgehängt und sind online einzusehen.“

Vorstand für Teilnehmergenossenschaft nötig

Als nächsten Schritt gelte es, einen Vorstand für die Teilnehmergenossenschaft aller Eigentümer zu bestimmen. „Es werden alle Grundeigentümer des Bereichs der Dorferneuerung kontaktiert. Daraufhin wird eine Versammlung abgehalten, um einen Vorstand zu wählen. Ab dann können Projekte, beispielsweise die Gestaltung der Dorfmitte, in Angriff genommen werden.“ Denn: „Nur mit einem Vorstand ist diese Genossenschaft auch handlungsfähig.“ Dem Bürgermeister ist nach eigenen Worten vor allem wichtig, dass der Dorfkern „lebendig und zum Aufenthalt einladend bleibt.“

Wohnungsbau: „Wollen schauen, was wir machen können“

Ein weiteres Thema ist die Bauleitplanung für den Bereich Margeritenweg. „Der Gemeinde gehört hier einiges an Grund. Hier wollen wir mit Blick auf den Wohnungsbau schauen, was wir machen können“, sagt Dieckmann. „Mir ist es wichtig, dass wir nicht zu schnell wachsen, aber ich sehe auch das Problem, dass Wohnraum gebraucht wird.“ Ob und in welcher Dimension die Gemeinde Wohnraum schaffen wird, werde sich 2023 herauskristallisieren.

