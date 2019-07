Unbekannter Überholer blendet Tölzer - Unfall

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, verriss ein Tölzer Sonntagnacht das Steuer seines Autos. Beim anschließenden Unfall wurde er leicht verletzt. Der Verursacher ist flüchtig.

Reichersbeuern - Hinweise auf einen flüchtigen Unfallverursacher erbittet die Polizei. Nach Angaben der Beamten war ein 33-jähriger Tölzer am Sonntag um 23.20 Uhr mit seinem Opel auf der B 472 von Waakirchen kommend in Richtung Bad Tölz unterwegs. Auf der Höhe des „Schopflochs“ kam ihm ein unbekannter Pkw entgegen. Dieses Fahrzeug wurde von einem weiteren Wagen überholt, der sein Fernlicht eingeschaltet hatte. Der Tölzer wurde stark geblendet. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich er nach rechts aus, lenkte in die Ausfädelbucht und überfuhr dort einen Leitpfosten.

Unfall bei Bad Tölz: Mann wird leicht verletzt

Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 1525 Euro. Die beiden Fahrzeuge, die dem Tölzer entgegenkamen, waren dunkel. Beim überholenden Pkw, der das Fernlicht eingeschaltet hatte, soll es sich um einen sehr lauten Sportwagen gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Bad Tölz unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60 erbeten.

