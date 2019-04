Warum ein Katastrophenfall kein  Weltuntergang ist

Katastrophenfall, fehlende Einsatzkräfte am Tag, Öffentlichkeitsarbeit: Die Palette an Themen bei der Versammlung der Feuerwehren war groß.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wer als Kommandant eine Feuerwehr führt, muss immer auf dem Laufenden bleiben – über gesetzliche Vorgaben, neue Richtlinien und vieles andere. Beste Gelegenheit zum Austausch und zur Fortbildung bieten die regelmäßigen Verbandsversammlungen. Zur Frühjahrsdienstversammlung hatte die Kreisbrandinspektion am Freitagabend in den Reichersbeurer „Altwirtssaal“ gebeten.

Die Begrüßung übernahmen Kreisbrandrat Alfred Schmeide und Bürgermeister Ernst Dieckmann. Er stellte kurz seine Gemeinde vor, nutzte dann aber auch die Gelegenheit, um sich für denEinsatz während des Schnee-Katastrophenfalls im Januar zu bedanken. „Auch bei uns mussten einige Dächer abgeschaufelt werden – unter anderem die vom Kindergarten und der Schule“, sagte Dieckmann. „Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott.“ Dem schloss sich Landrat Josef Niedermaier an. Alles sei gut gelaufen. „Es hat mich stolz gemacht, dass ich da als Dienstherr dabei sein durfte.“

Apropos Katastrophenfall: Wann wird der überhaupt ausgerufen, und warum ist das nötig? Auf diese Fragen ging Referent Hans-Christian Eibl, an der Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried zuständig für Krisenmanagement, in seinem Vortrag ein. Als Beispiel wählte Eibl einen großen Waldbrand, bei dem eine Vielzahl von Helfern aus unterschiedlichen Rettungsorganisationen über Tage im Einsatz ist. „Aber wer hat da den Hut auf? Wenn das nicht geregelt wird, wird es schwierig“, so Eibl. Und genau für diese Regelung und die Festlegung einer klaren Hierarchie sorgt das Ausrufen des K-Falls. Nebeneffekt: Die Kosten für den Einsatz bleiben nicht mehr an der jeweiligen Gemeinde hängen. Das ist nicht unerheblich – gerade bei tagelangen Hubschraubereinsätzen, die pro Stunde schon mal 15 000 Euro kosten können, so Eibl.

„Der Katastrophenfall ist im Prinzip ein Verwaltungsakt“, ergänzte Landrat Niedermaier, der als Chef der Katastrophenschutzbehörde für das Ausrufen des K-Falls zuständig ist. Von der Bevölkerung werde der Vorgang aber meist falsch verstanden, wie Niedermaier aus vielen Anrufen während der schneereichen Tage im Januar weiß. „Die hören das Wort Katastrophe und denken, die Welt geht unter.“ Der Landrat würde sich deshalb wünschen, „dass wir für diesen Verwaltungsakt ein anderes Wort als Katastrophenfall finden. Wir brauchen dafür einen besseren Begriff.“

Auch ein zweites Thema treibt den Landrat um, das jüngst Thema in einer Bürgermeisterdienstbesprechung war: die (schwindende) Verfügbarkeit von Einsatzkräften am Tag. „Im Moment haben wir dafür keine Lösung“, sagte Niedermaier. Diskutiert werde aber beispielsweise „über eine Zweitmitgliedschaft bei der Feuerwehr in der Gemeinde, in der man arbeitet“, sagte der Landrat. Dabei sei die Lage im Landkreis noch relativ gut, ergänzte Kreisbrandrat Schmeide. „Es kann aber schon das eine oder andere Mal tagsüber eng werden.“ Daher sei es wichtig, mit den Bürgermeistern im Gespräch zu bleiben – aber auch mit Polizei oder Straßenmeisterei. Es gehe auch um die Frage, wie sich Einsätze vermeiden lassen, die nicht unbedingt Aufgabe der Feuerwehr sind – wie das Beseitigen von Bäumen auf Straßen.

Stefan Kießkalt nutzte am Freitag die Gelegenheit, um sich als neuer Pressesprecher der Kreisbrandinspektion vorzustellen. Öffentlichkeitsarbeit sei wichtig – auch um Nachwuchs zu gewinnen oder wichtige Präventionsarbeit zu leisten. Wer, wenn nicht die Feuerwehr, könnte erklären, „wie wichtig Rauchmelder oder wie gefährlich Ethanolöfen sind“.

Kreisbrandinspektor Wolfgang Stahl ging auf das Thema „Systemtrenner“ ein. Diese sollen verhindern, dass bei der Entnahme von Löschwasser das Trinkwasser verunreinigt wird.

