Bio in Boxen: Reichersbeurer Lieferunternehmen gibt es seit 25 Jahren

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

An vier Tagen pro Woche werden die Bio-Boxen gepackt. Geschäftsführer Georg Miederer und seine Mitarbeiter beliefern rund 450 Kunden. © Pröhl

Seit 1997 gibt es die Reichersbeurer Bio-Box. In den 25 Jahren Firmengeschichte hat sich viel getan. Heute gibt es viel mehr als nur Obst und Gemüse.

Reichersbeuern – Am Anfang war jede Lieferung eine Überraschung. In die Kiste kam, was Saison hatte und geerntet werden konnte. Wer keinen Fenchel oder keinen Rosenkohl mochte, hatte Pech und musste schauen, was er mit dem ungeliebten Gemüse anstellte. Seit 1997, als Klostergärtner Günther Eisele die Bio-Box in Benediktbeuern gründete, hat sich vieles verändert: die Größe des Sortiments, die Bestellwege, die Flexibilität und ein wenig auch die Klientel, die sich die Bio-Box liefern lässt. Zum 25-jährigen Jubiläum ziehen Geschäftsführer Georg Miederer und Nuria Thelen, zuständig fürs Marketing und den Online-Shop, Bilanz über eine Zeit mit Höhen und Tiefen.

Angesiedelt im Gewerbegebiet Reintal

Seit neun Jahren sitzt das Unternehmen mit rund 20 Mitarbeitern im Reichersbeurer Gewerbegebiet Reintal. Dort befinden sich ein kleines Büro, ein großer Raum, in dem das angelieferte Obst- und Gemüse sowie die anderen Bio-Artikel in die Boxen gepackt werden, Kühl- und Lagerräume. „In den vergangenen 25 Jahren gab es eigentlich beständiges Wachstum“, sagt Miederer. Besonders bei Lebensmittelskandalen wie der BSE-Krise oder dem Gammelfleischskandal wachse der Wunsch nach gesunder Ernährung. „Danach sackt die Nachfrage meistens wieder etwas ab“, sagt Miederer.

Aber auch die Klimakrise bringe Menschen dazu, sich mit einer bewussteren Lebensweise auseinanderzusetzen. „Ich hab’ mir früher auch keine Gedanken gemacht, wo meine Lebensmittel herkommen oder was wann wo wächst“, sagt Thelen. Und nicht zuletzt Corona bescherte Lieferangeboten wie der Bio-Box „einen ziemlichen Hype, weil die Leute nicht mehr zum Einkaufen raus wollten“. Allerdings sei auch der Aufwand für das Arbeiten unter Pandemiebedingungen ein höherer gewesen, ergänzt Miederer. „Es war also keine reine Win-win-Situation.“ 450 Kunden beliefern die Fahrer derzeit. Das Einzugsgebiet sind die Landkreise südlich von München.

Zulieferer aus dem Umkreis

Bestellt werden könne mittlerweile nicht nur Obst und Gemüse, sondern das vollständige Bio-Grundsortiment, sagt Miederer. Bei den Lieferanten versucht man, auf Regionalität zu setzen. Neben dem Hofgut Letten, der Klostergärtnerei Benediktbeuern oder auch dem Tölzer Zwickerhof liefern Gärtnereien aus einem Umkreis von etwa 150 Kilometer um München.

Da die Kunden aber eben auch mal eine Mango oder eine Avocado möchten, kann man auch die bestellen. „Wir nehmen aber keine Flugware, sondern setzen auf die Lieferung per Schiff“, sagt Miederer. Und generell versuche man auch, die Kunden für Regionalität zu begeistern, ergänzt Thelen. Ein Saisonkalender erklärt, was wann hier wächst. Dazu gibt es Rezeptideen, die den einen oder anderen auch mal dazu bewegen sollen, etwas Unbekanntes oder Ungeliebtes zu testen. Vor Weihnachten lief beispielsweise eine Kohl-Challenge, um den Kunden das Wintergemüse schmackhaft zu machen.

Mittlerweile kann man online bestellen

Apropos schmackhaft: Längst können die Kunden selbst entscheiden, was in ihre Boxen wandert beziehungsweise eine Ausschlussliste erstellen für Gemüse, das keinesfalls in die Kiste soll. Das geht bequem online und auch kurzfristig. Mit der zunehmenden Digitalisierung des Betriebs wuchs auch die Flexibilität. Mittlerweile muss man auch nicht mehr unbedingt ein festes Abo abschließen, sondern kann sich eine einzelne Box liefern lassen. Die Preise bewegen sich je nach Größe zwischen etwa 18 und 48 Euro. „Die Preise sind ähnlich wie im Bio-Supermarkt“, sagt Miederer.

Bei der Frage, wie sich die Klientel verändert hat, muss der Geschäftsführer fast ein bisschen schmunzeln. „Am Anfang war es die klassische Ökoklientel, total strikt in ihrer Lebensweise.“ Heute sei das alles viel gemischter. „Die Leute kaufen ihr Klopapier beim Aldi und das Biogemüse bei uns“, sagt Thelen. Oft würden Familien einsteigen, wenn die Kinder klein sind und bewusst auf gesunde Ernährung geachtet, aber auch der Lieferdienst geschätzt wird. „Viele lassen die Box dann einfach weiter laufen. Bei einigen sind die Kinder mittlerweile aus dem Haus – da ändert sich dann nur die Größe der bestellten Kiste“, sagt Miederer.

Energiekosten machen zu schaffen

Im Jubiläumsjahr blickt der Betrieb nicht ganz sorgenfrei in die Zukunft. Auf der einen Seite kämpft die Firma selbst mit den gestiegenen Energiekosten, auf der anderen Seite steht die Befürchtung, dass sich auch die Kunden überlegen müssen, wo sie sich das Einkaufen noch leisten können. „Aber so war es immer“, sagt Miederer. „Es geht im Bio-Bereich mal besser mal schlechter.“

