Brand in Reichersbeuern: Zwei Feuerwehren im Einsatz

Von: Melina Staar

Etwa 40 Einsatzkräfte aus Reichersbeuern und Bad Tölz waren vor Ort. © Feuerwehr Bad Tölz

Zu einem kleineren Brand kam es am Sonntagmittag in Reichersbeuern. Ein aufmerksamer Bewohner verhinderte Schlimmeres.

„Brand in einem Gewerbe-/Wohnhauskomplex“ im Reichersbeurer Gewerbegebiet lautete die Alarmierung am Sonntag gegen 13.45 Uhr. Vor Ort stellte sich heraus, dass die starke Rauchentwicklung aus einer älteren Schreinerei kam, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.

Glut entzündet Späne - Aufmerksamer Bewohner wählt Notruf

Die Glut eines Ofens hatte wohl in der Nähe gelagerte Späne und getrocknetes Holz entzündet. Schlimmeres konnte durch einen aufmerksamen Bewohner des Hauses verhindert werden, da er den Notruf absetzte. Geschädigt ist ein Greilinger (85). Die Schadenshöhe liegt bei etwa 5000 Euro, verletzt wurde niemand.

40 Kräfte von zwei Feuerwehren im Einsatz

Vor Ort waren etwa 40 Mann der Feuerwehren Tölz und Reichersbeuern, ein Notarzt und vier Rettungswagen, da man von dem Brand eines Wohnhauses mit eventuell mehreren verletzten Personen ausgegangen war.

