Brennholzdiebe schlagen in Reichersbeuern zu

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Brennholz für 3000 Euro stahlen Unbekannte aus einem Schuppen. © Christin Klose/DPA

Holzdiebe haben in Reichersbeuern zugeschlagen. Sie klauten Brennholz im Wert von 3000 Euro.

Reichersbeuern - Brennholz ist in diesen Tagen ein wertvolles Gut und nicht mehr ganz so leicht zu bekommen. In Reichersbeuern ereignete sich nun ein größerer Diebstahl.

20 Raummeter fertiges Brennholz gestohlen

Nach Angaben der Polizei entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 29. September und 11. Oktober zirka 20 Raummeter fertiges Brennholz. Diese war in einem versperrten Schuppen an der Tegernseer Straße gelagert worden. Die hölzerne Schiebetüre war mit einem Vorhängeschloss gesichert, das nach der Tat komplett fehlte.

Beute hat einen Wert von rund 3000 Euro

Spuren oder sonstige Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Der Stehlschaden beläuft sich auf 3000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60.

