„Datenfingerabdruck“ für Laborproben: Start-up aus dem Oberland startet durch

Von: Andreas Steppan

Teilen

Internationales Team: Die Mitarbeiter des Unternehmens S4DX kommen aus 15 verschiedenen Nationen. Mit auf dem Gruppenfoto von einem Ausflug auf die Glentleiten ist Hans Maria Heyn (3. v. re.) aus Reichersbeuern, einer der Gründer des erfolgreichen Start-ups. © S4DX

Die Firma „S4DX“ wurde von Gründern aus Reichersbeuern, Penzberg, Murnau und München aus der Taufe gehoben. Jetzt wurde sie als eines der 27 innovativsten Unternehmen Europas eingestuft.

Reichersbeuern – Angefangen hat alles mit vier Gründern aus dem Oberland. Mittlerweile hat das Start-up „Smart4-Diagnostics GmbH“ – kurz S4DX – 30 Mitarbeiter und etabliert sich immer mehr auf dem Markt. Dr. Hans Maria Heyn aus Reichersbeuern, der das Projekt mit aus der Taufe gehoben hat, verkündet nun einen weiteren Erfolg: Die Europäische Union hat das Unternehmen für den „EIT Award“ als eines der 27 innovativsten Unternehmen in der Europäischen Union nominiert. „Das bestätigt uns noch einmal darin, dass das, was wir machen, Relevanz hat und auf dem Markt benötigt wird“, freut sich der 41-Jährige.

Digitale Erfassung von Blutproben auf dem Weg ins Labor: Das ist das Produkt des Unternehmens S4DX. © Andreas Ehrlich

Die Neuentwicklung, mit der S4DX weltweit durchstarten will, liegt im Bereich der Labordiagnostik – beziehungsweise einen Schritt davor, in der Präanalytik. Die Gründer entwickelten einen „Datenfingerabdruck“ für menschliche Blut-, Urin- oder Gewebeproben. Dank digitaler Erfassung wird sichergestellt, dass Proben ohne jeglichen Fehler, ohne Verwechslung und in perfektem Zustand im Labor ankommen. S4DX will mit seinem System dafür sorgen, das von der Praxis oder Klinik bis zum Labor alles automatisiert und digital nachvollziehbar ist.

S4DX hat 30 Mitarbeiter aus 15 verschiedenen Nationen

Heyn hatte das Start-up zusammen mit Dr. Julia Flötotto aus Berlin, Dr. Yannick Timo Böge aus Penzberg sowie Dr. Malte Dancker aus Murnau auf den Weg gebracht. Nur Letzterer ist mittlerweile in seinen alten Beruf als Arzt zurückgekehrt. Zu den verbliebenen drei Gründern sind dafür mittlerweile rund 30 hoch qualifizierte Mitarbeiter gestoßen, wie Heyn berichtet. „Sie kommen aus 15 verschiedenen Nationen“, erklärt der Reichersbeurer. Acht von ihnen seien mit der „Blauen Karte“ – also dem EU-Aufenthaltstitel für akademische Fachkräfte aus dem Ausland – nach München gekommen. Dort, im Stadtteil Obersendling, hat S4DX, das in der Anfangszeit in Reichersbeuern angesiedelt war, mittlerweile seinen Firmensitz.

Die Corona-Pandemie, so erklärt Heyn, habe die Bedeutung der Innovation von S4DX noch einmal deutlicher gemacht. „Wir haben alle erlebt, welche zentrale Funktion die Labordiagnostik hat.“ Hochleistungslabors hätten durch die Auswertung von Corona-Tests Antworten auf wichtige Fragen geliefert. „Und wenn Labors an ihre Grenzen stießen, hatten wir als Gesellschaft Probleme, die richtigen politischen Entscheidungen zu treffen.“

Weg von Proben von der Praxis ins Labor digitalisiert

Während die Prozesse in den Labors schon zuvor weitestgehend digitalisiert gewesen seien, habe sich gezeigt, wie wichtig dasselbe auf dem Weg dorthin sei. „Die Labors müssen wissen, wie viele Proben auf dem Transportweg zu ihnen sind, wann sie ankommen und in welcher Qualität. Sie müssen sicher sein, dass sie den Proben vertrauen können und ob sie sie sofort in ihre Automaten geben können.“ Es habe sich erwiesen: „Die Idee, die wir 2018 hatten, ist zentral für eine evidenzbasierte Medizin.“

Beim Besuch in einem deutschen Krankenhaus etwa in der Größe von Agatharied habe er kürzlich berichtet bekommen, dass es dort zu hunderten dokumentierten Probenverwechslungen komme, sagt Heyn. Das System von S4DX soll so etwas ausschließen.

Auch könne es mit S4DX nicht mehr vorkommen, dass ein Labor – wie es in der Corona-Zeit passierte – davon überrascht werde, „dass plötzlich massenweise Kartons mit Proben auf dem Gang stehen“.

Zusammenarbeit mir Roche und Charité

Zu den Kunden von S4DX zählen laut Heyn mittlerweile unter anderem die Charité und die Vivantes-Klinik in Berlin mit ihrem gemeinsamen Krankenhaus-Labor, das das größte Europas ist. Nach der Zulassung für den gesamteuropäischen Markt laufe gerade der Zulassungsprozess in den USA, und man arbeite an der Zulassung in Brasilien, wo es die größten Labors der Welt gebe. S4DX arbeitet nach Heyns Angaben eng mit Roche, dem Laborgerätehersteller Beckman oder dem Produzenten von Blutentnahme-Röhrchen Sarstedt zusammen.

„Höchst zufrieden“ sei er mit dem, was das Team bislang schon erreicht habe, sagt Heyn – nicht ohne zu betonen, dass man sich deshalb nicht zurücklehnen werde. Immerhin stehe hinter jeder Laborprobe ein Mensch.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.