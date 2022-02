Debatte über Regionalplan: Wo kann Reichersbeuern in Zukunft wachsen?

Teilen

Hier könnte sich Reichersbeuern weiterentwickeln: Die blauen Flächen (oben links der „Kranzer“) zeigen, wo Gewerbeflächen entstehen könnten. In den rot gezeichneten Gebieten wäre Wohnbebauung denkbar, beispielsweise zwischen Schongerweg und dem Bahnhofsbereich. © Gemeinde Reichersbeuern

Eine intensive Debatte entwickelte sich im Gemeinderat darüber, wie die künftige Entwicklung von Reichersbeuern aussehen könnte. Das Dorf gilt als „Ort mit verstärkter Siedlungsentwicklung“.

Reichersbeuern – Wie könnte sich die Gemeinde Reichersbeuern weiterentwickeln? Mit diesem Thema befasste sich der Reichersbeurer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, als es um die Fortschreibung des Regionalplans der Planungsregion 17 (Oberland) ging.

Wo könnte sich Gemeinde Reichersbeuern Wohn- und Gewerbeflächen vorstellen?

Bereits im September des vorigen Jahres hatte das Gremium den Grundsatzbeschluss gefällt, eine Stellungnahme zum Thema Siedlung abzugeben. „Wir haben schon mehrfach darüber getagt und den Beschluss gefasst, dass die Gemeinde Reichersbeuern als Ort mit verstärkter Siedlungsentwicklung betrachtet wird“, sagte Bürgermeister Ernst Dieckmann. Was noch fehle, sei eine Karte, auf der Bereiche ausgewiesen sind, in denen sich die Gemeinde später einmal Wohn- beziehungsweise Gewerbeflächen vorstellen könnte. Dieckmann legte besonderen Wert auf das Wort „könnte“. Wichtig sei auch, dass sich mit der Aufnahme der Flächen keine Rechte auf Bebauung ableiten lassen. Auch gebe es keine Verpflichtung zu einer Planung. Trotz dieser klaren Aussage entwickelte sich eine längere Diskussion, in der sogar das Gebetläuten überhört wurde, und damit verbunden fiel die sonst übliche schöpferische Pause im Sitzungsablauf aus.

In den vorgelegten groben Planungsentwurf sind drei Bereiche für Gewerbeflächen und zwei für den Wohnbau eingetragen. Bei den Gewerbeflächen sei eine Erweiterung im Gewerbegebiet am Kranzer als Abrundung der bestehenden Gewerbeflächen vorstellbar. Gewerbeentwicklung sei auch am Engen-Gasteig-Weg nach der bestehenden Bebauung bis zur B 472 und eine größere Fläche im Bereich Reintal/Kieswerk Etz vorstellbar. Wohngebiete könnten zwischen Schongerweg, dem Bahnhofsbereich und Moaranger und auf der Fläche nördlich des Warngauer Wegs zum Margeritenweg hin entstehen. Wichtig ist, dass die genannten Flächen nicht im Flächennutzungsplan enthalten und nicht grundstücksgenau abgebildet sind.

„Das heißt nicht, dass dort in den nächsten Jahren eine Entwicklung stattfinden wird“, betonte Dieckmann. „Ob und wo wir uns weiterentwickeln, entscheidet der Gemeinderat bei der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen.“ Durch die Aufnahme in den Regionalplan entstehe ausdrücklich „kein“ Bauerwartungsland, so der Rathauschef. Außerdem sei nicht geprüft, ob die Flächen überhaupt bebaut werden könnten.

Ein Prozent Wachstum ist für Reichersbeuern das Maximum

„Mir ist das zu großzügig. Wir könnten das schon genauer definieren“, meinte hingegen Karl Joachim. Als es vor 20 Jahren um die FFH-Bereiche ging, sei es auch nur um eine grobe Darstellung gegangen. Heute sei das ganze Gesetz, an dem nicht zu rütteln ist. Gleiches könne auch hier passieren, befürchtete er. „Der Freistaat Bayern wird nie in die Planungshoheit der Gemeinden eingreifen“, war sich Dieckmann sicher. Andreas Melf räumte ein, dass die Flächen zwar großzügig eingestellt wurden, man über sie aber – weil in Privatbesitz – nicht verfügen könne. Der Gemeinderat war jedoch bei einer Klausurtagung der Ansicht, dass ein Prozent Wachstum für die Gemeinde ein maximaler Wert sei. Der Gemeinderat sei sich in der Vergangenheit und jetzt seiner Verantwortung bewusst gewesen und werde im Sinne der Gemeinde moderat handeln.

In der sehr intensiv geführten Diskussion drehten sich die Wortmeldungen schließlich im Kreise. Die vorgebrachten Bedenken ließen sich nicht ausräumen. Das Angebot Dieckmanns, das Thema zu verschieben und bei einer weiteren Sitzung zusätzliche Informationen bereitzustellen, wollte niemand annehmen. Schließlich stimmten sieben der anwesenden elf Gemeinderatsmitglieder den in einer Karte eingezeichneten groben Bereichen für eine verstärkte Siedlungsentwicklung in der Gemeinde Reichersbeuern zu. Vier stimmten dagegen.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Von Günter Platschek