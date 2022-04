Dem Jagdfieber verfallen: Vor 200 Jahren wurde der legendäre Wilderer Lampl geboren

Historisches

Unter dem Namen Lampl ist Richard Burger - geboren am 2. April 1822 - der Nachwelt bis heute in Erinnerung. Das Portrait eines listenreichen Mannes, den die Leidenschaft trieb.

Reichersbeuern – Sein richtiger Name war Johann Richard Burger. Weil er blonde lockige Haare hatte, wurde er in seinem Umfeld aber bald Lampi oder Lampl genannt, so heißt es. Eine andere Version besagt, dass er als Bub ein Lampl gestohlen hätte und ihm deshalb dieser Spitzname anhaftete. Jedenfalls ist er auch der Nachwelt unter diesem Namen in Erinnerung geblieben, nicht des Namens wegen, sondern weil damit die Geschichte eines leidenschaftlichen Wilderers verbunden ist.

Der Wilderer Lampl: Seine große Leidenschaft war die Jagd

Vor genau 200 Jahren, am 2. April 1822, wurde er als Spross der Hahnbauer-Familie in Reichersbeuern am Bahnhofweg geboren. Mit einigen Geschwistern aufgewachsen, suchte er schließlich als Holzknecht seinen Broterwerb. Doch seine große Leidenschaft war die Jagd. Zeitweise sei das Wildern sogar Burgers Hauptbeschäftigung gewesen, schildert der vormalige Gmunder Heimatpfleger Beni Eisenburg. Der vom Lampl stets gebrauchte Spruch „Bluat vo da Gams“ wurde so etwas wie sein Markenzeichen.

+ Als Spross der Hahnbauer-Familie in Reichersbeuern wurde Johann Richard Burger am Bahnhofweg geboren. © Gemeindearchiv

Generell war das Erlegen von Wild ohne Erlaubnis damals keine Seltenheit, denn in der Bevölkerung gab es viele Leute, die kaum das Nötigste zum Leben und auf dem Teller hatten, während die Obrigkeit und der Adel im Überfluss schwelgten und sich als alleinige Inhaber des Jagdrechts positionierten. Die „Leidtragenden“ in diesem oft emotionalen Zwist zwischen der Herrschaft und dem kleinen Bürger waren im Grunde die von den hohen Herren angestellten Förster und Jäger – sie sollten dafür sorgen, dass die Wildbestände gedeihen konnten und kein Unberechtigter sich daran vergriff. Das Aufeinandertreffen von Jägern und Wilderern draußen in den Revieren endete oft genug tödlich für die eine oder andere Seite. Wobei die Wildschützen sich meistens der Sympathien des Volkes sicher sein konnten, während die Jäger mit Spott und Verachtung gestraft wurden.

Dem Wilderer mangelte es nicht an Ideen, die Jäger irrezuführen

Not und Hunger dürften im Falle von Johann Burger jedoch nicht die Hauptursache für sein verbotenes Treiben gewesen sein, er schien eher dem Jagdfieber verfallen. Dabei mangelte es ihm nicht an Ideen, um die Jäger irrezuführen. So nagelte er etwa die Absätze seiner Schuhe an die Schuhspitzen, um auf diese Weise im Schnee die verkehrte Laufrichtung vorzutäuschen. Von den Rechtsvertretern habe er nur wenig gehalten, heißt es. Und so habe er sich auch einmal einen Spaß daraus gemacht, sich beim Schwarzfischen erwischen zu lassen – um sodann seinen Häschern einen Salzhering zu präsentieren, den er an einer Angel im Wasser gewaschen habe, weil er ihm zu salzig gewesen sei.

+ Auf dem Gmundner Friedhof steht das Grabkreuz des Wilderers Lampl – in einen Buchsstrauch eingewachsen. © Hias Krinner

Bitter ernst war allerdings die Situation, als ihm die Jäger wieder einmal beim Wildern nachgespürt und ihn am Leonhardstein bei Kreuth in die Enge getrieben hatten. Sich ergeben? Nein, das wollte der Lampl nicht. Todesmutig nahm er den einzigen Ausweg, der ihm blieb: Er sprang aus der Südwand des Leonhardsteins in die Tiefe und in eine dort hoch aufragende Tanne, konnte sich tatsächlich in deren Geäst fangen und festhalten und nahezu unversehrt nach unten klettern. Die Jäger, die mit seinem Tod gerechnet hatten, waren fassungslos, als sie von unten her einen Juchzer vernahmen. Lampl lief auf schnellstem Weg nach Hause und saß, als seine Verfolger per Fahrrad auftauchten, mit einigen Freunden beim Wirt. Und das schon seit Stunden, wie seine Spezl bestätigten. Aber nicht immer hatte der Wildschütz, der auch mit dem 1849 geborenen und ebenso berühmt-berüchtigten Girgl Jennerwein gut bekannt gewesen sein soll, so viel Glück. Einige Male sei er bei seinen Wilddiebereien doch gefasst worden und überdies auch wegen anderer „Exzesse“ zeitweilig im Gefängnis gelandet, wie mehrere Zeitungen berichteten.

Der Wilderer aus Reichersbeuern wollte eine ordentliche Existenz aufbauen

Seines konfliktreichen Lebens soll er zwischendurch selbst überdrüssig geworden sein, weshalb er versucht habe, eine ordentliche Existenz aufzubauen. Er heiratete 1858 Maria Bayrstadler, die ebenfalls aus Reichersbeuern stammte. Von den vier Kindern aus dieser Verbindung starb das älteste noch im Säuglingsalter. Die familiäre Bindung habe aber nicht auf Dauer gehalten, wie auch im neuen Reichersbeurer Ortsgeschichtsbuch nachzulesen ist – die Eskapaden des freiheitsliebenden Lampl hielten weiterhin an. Man weiß zudem, dass er seine letzten Lebensjahre bei einer seiner Schwestern am Mühlthalerhof in Luisenthal verbrachte. Seine langen schnellen Beine, die ihn manches Mal gerettet hatten, wollten ihn kaum mehr tragen, der Schnaps wurde sein Lebenselexier. Und wenn die Flasche wieder einmal leer war, soll er sich mit verdünntem Brennspiritus beholfen haben. 1896 setzte er mit dem eigenen Stutzen seinem Leben ein Ende. Begraben ist er auf dem Friedhof in Gmund.

Wilderer Lampl ist Thema eines Theaterstücks

Vergessen hat man den Wildschütz, dessen Geschichte der Heimatschriftsteller Georg Stöger-Ostin als Roman aufbereitet hat, auch in Reichersbeuern nicht: Neben einem von Monika Steinbacher verfassten Theaterstück, das mit drei Bühnen ausstaffiert und mit großem Erfolg aufgeführt wurde, organisierte Georg Buchberger 1997 einen „Lampi-Lauf“ vom Leonhardstein zum 23 Kilometer entfernten Reichersbeurer „Altwirt“. Was der Lampl wohl gesagt hätte, wenn er beides miterlebt hätte? „Bluat vo da Gams!“

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

(Von Rosi Bauer)