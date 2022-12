Der Beckenbauer aus Reichersbeuern: Klaus Steinbacher über seine Hauptrolle in „Der Kaiser“

Von: Andreas Steppan

Der „Kaiser“ in einem seiner größten Momente: Klaus Steinbacher spielt Franz Beckenbauer, der nach dem Gewinn der Fußball-WM 1990 einsam über den Rasen des Olympiastadions in Rom läuft. © Eckhard Jansen

In der neuen Sky-Produktion „Der Kaiser“ verkörpert Schauspieler Klaus Steinbacher aus Reichersbeuern die Fußball-Legende Franz Beckenbauer. Dass er selbst als Kicker aktiv ist, hat ihm bei der Vorbereitung zu der Rolle geholfen.

Reichersbeuern – Der Isarwinkel hat heuer gleich zwei Kaiser namens Franz hervorgebracht – zumindest in der Welt der Streamingdienste. Zuerst war der Tölzer Philip Froissant in der Netflix-Serie „Die Kaiserin“ über Sisi in der Rolle des Kaisers Franz Joseph zu sehen. Und jetzt spielt Klaus Steinbacher aus Reichersbeuern im Sky-Film „Der Kaiser“ Franz Beckenbauer. Die beiden 28-jährigen Schauspieler sind übrigens zusammen in Bad Tölz aufs Gymnasium gegangen, wie Klaus Steinbacher im Telefongespräch mit unserer Zeitung erzählt. Für Steinbacher, der unter anderem schon für „Das Boot“ oder „Oktoberfest 1900“ vor der Kamera stand, ist es die nächste große Rolle. Im Interview berichtet er, wie er sich der „Lichtgestalt“ Beckenbauer annäherte – fußballerisch und sprachlich.

Herr Steinbacher, was haben Sie gedacht, als Sie erfahren haben, dass Sie Franz Beckenbauer spielen sollen?

Als ich den Anruf von der Agentur bekommen habe, dass mir diese Rolle angeboten wird, habe ich erst mal wieder aufgelegt, weil ich tief durchatmen musste. Natürlich habe ich gesagt, dass ich erst mal das Drehbuch lesen möchte. Aber innerlich habe ich sofort gedacht: Das muss ich spielen!

Hatten Sie vorher schon einen Bezug zu Franz Beckenbauer?

Ich spiele selbst Fußball, und vom Fußballschauen her war mir Franz Beckenbauer natürlich immer präsent.

Spielen Sie noch beim SC Reichersbeuern?

Ja, ich spiele weiterhin beim SC Reichersbeuern. Auch wenn ich mittlerweile in München wohne, bin ich an den meisten Wochenenden und auch sonst oft hier. Nur wenn ich gerade als Schauspieler ein Projekt habe, pausiere ich für ein paar Monate mit dem Fußball, weil die Verletzungsgefahr zu hoch ist. Im Fall der Rolle als Franz Beckenbauer war das Fußballspielen natürlich Teil der Vorbereitung. Allerdings habe ich mir prompt vier Monate vor Drehbeginn das Kreuzband gerissen. Zum Glück hatte ich einen großartigen Arzt und einen wahnsinnig guten Physiotherapeuten.

In Reichersbeuern verwurzelt: Schauspieler Klaus Steinbacher war schon in mehreren Hauptrollen im TV zu sehen. 2023 wartet das nächste Projekt. © Joel Heyd

Sie mussten also fit sein für die Rolle als Fußballer?

Ja, es war mir total wichtig, dass ich die Fußball-Szenen selber spielen kann. Und so eine Szene wird ja mehr als einmal gedreht, da muss das Knie dann schon halten.

Werden Sie denn auch auf dem Fußballplatz der Rolle als Franz Beckenbauer gerecht?

Ich hoffe doch (lacht). Bei der Vorbereitung habe ich natürlich an meine Fußballspezl gedacht, was die wohl sagen werden, wenn sie mich sehen. Nicht, dass ich von denen eins auf den Deckel bekomme.

Haben Sie sich für diese Szenen Beckenbauers Spielweise angeeignet?

Ein bisschen. Der Außenrist-Pass, für den er bekannt ist, kommt auch im Film vor. Außerdem seine aufrechte Haltung und dass er den Blick immer oben behalten hat. Das habe ich schon probiert wiederzugeben.

Und wie sehen Sie Franz Beckenbauer als Mensch?

Was mich an ihm beeindruckt, ist, wie charmant er immer war. Die Leichtigkeit, die er auf dem Fußballplatz hatte, hat er auch ausgestrahlt, wenn er Interviews gegeben hat. Auf dem Platz hat er die Libero-Position ganz neu und eigen interpretiert. Neben dem Platz war er medienwirksam, unterhaltsam und hat gesagt, was er dachte. All das wollte ich in der Rolle rüberbringen, und das will der Film augenzwinkernd erzählen, denn auch Franz Beckenbauer hat nicht immer alles so ernst genommen.

Sie sind also auch locker an die Rolle rangegangen – oder hatten Sie Ehrfurcht, diese „Lichtgestalt“ des Fußballs zu verkörpern?

Natürlich kann einem da etwas mulmig werden. Aber Beckenbauers Motto war ja immer „Schau’mer mal, dann seh ma’s scho“. Das habe ich mir auch vor jedem Drehtag gesagt und bin mit dieser Einstellung ans Set gefahren. Und morgens unter der Dusche habe ich zur Einstimmung „Gute Freunde soll niemand trennen“ gesungen. Beckenbauer kann eine nahbare Figur sein, weil er immer seine Bodenständigkeit behalten hat. Er ist ein bisschen der Typ aus Giesing geblieben.

Apropos: Haben Sie sich auch sprachlich auf die Rolle als Beckenbauer vorbereitet?

Ja, ich habe dafür mit einem ehemaligen Sprechdozenten von mir zusammengearbeitet. Der Dialekt ist für mich ja kein Problem. Aber ich wollte es andererseits mit der Imitation auch nicht übertreiben. Die Gefahr ist relativ groß, dass es zur Karikatur wird. Ich wollte die Figur erst nehmen, sie glaubhaft darstellen, sodass man mit ihr mitfühlt.

Im Lichte der Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang der Vergabe der Fußball-WM 2010 nach Deutschland hat das Denkmal Beckenbauer aber auch Kratzer bekommen. Auch in Ihren Augen?

Für die Zeit von 1963 bis 1990, die der Film erzählt, nicht. Da hat er als Spieler und Trainer viel für den Fußball geleistet.

Welche Bedeutung hat die Beckenbauer-Rolle für Sie? Ist sie ein Meilenstein in Ihrer Karriere?

Auf jeden Fall ist es eine sehr spezielle Rolle. Ob es ein Meilenstein in meiner Karriere ist, kann ich aus heutiger Perspektive schlecht sagen. Fest steht: Es war eine Rolle, die mir großen Spaß gemacht hat. Mit dem Regisseur Tim Trageser hatte ich schon einmal einen „Tatort“ gedreht. Diese freundschaftlich-familiäre Arbeitsweise mit ihm erlebt man beim Film nicht überall. Dass Ferdi Hofer den Sepp Maier spielt, war für mich auch ein Glücksfall. Wir hatten schon als Kinder einmal zusammen einen Film gemacht und sind seitdem gute Freunde. Die Freundschaft zwischen Franz Beckenbauer und Sepp Maier mussten wir also nicht groß spielen. Und mit Stefan Murr, der Beckenbauers Manager Robert Schwan spielt, war ja auch ein Tölzer dabei. Ich hatte schon immer beobachtet und bewundert, was er so macht. Jetzt haben wir endlich zum ersten Mal richtig miteinander gespielt, und auch das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.

Gibt es für 2023 ein nächstes großes Projekt für Sie?

Ja, ich beginne im Februar einen Film für einen öffentlich-rechtlichen Sender zu drehen. Das wird ganz was anderes, aber auch sehr spannend. Mehr kann ich noch nicht verraten.

Der Film „Der Kaiser“ ist bei Sky Cinema und „Wow“ zu sehen.

