Reichersbeurer „Drachennest“ ab September rappelvoll

Die Kinderbetreuung stellt alle Gemeinden vor Herausforderungen. Die Kita „Drachennest“ in Reichersbeuern ist ab September voll belegt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Auf Kante genäht ist das Betreuungsangebot für Kinder in Reichersbeuern. Alle Gruppen sind ab September voll belegt. Die Gemeinde muss sich Gedanken über eine Erweiterung ihrer Räumlichkeiten machen. Die Zeit drängt.

Reichersbeuern – Die Kindertagesstätte „Drachennest“ in Reichersbeuern ist ab September komplett ausgebucht. Alle drei Gruppen im Kindergarten sind mit je 25 Kindern voll belegt. Auch die naturnahe Gruppe ist mit 23 Kindern ausgelastet. Die Krippengruppen sind mit jeweils 12 Kindern ebenfalls voll belegt. „Personell sind wir derzeit sehr gut aufgestellt“, erklärten in der jüngsten Gemeinderatssitzung Referentin Gertraud Wallner und Kita-Leiterin Brigitte Melf. Dies sei freilich nur eine Momentaufnahme, die sich beispielsweise durch Krankheit oder Schwangerschaft kurzfristig umkehren könne.

Gastkinder aus umliegenden Mai

Nach Ansicht von Wallner ist die Kindertagesstätte (Kita) zu klein. „Langfristig gesehen müssen wir uns da in den nächsten Jahren etwas überlegen“, sagte sie. Das bestätigte Kita-Leiterin Melf: „Wir sind momentan im Kindergarten proppenvoll.“ In der Krippe sei noch ein kleines Kontingent frei, aber das sei ab September ebenfalls aufgebraucht. Allein aus Reichersbeuern wurden für das kommende Betreuungsjahr 37 Mädchen und Buben für den Kindergarten und 17 für die Krippe angemeldet. Gastkinder kommen aus vielen umliegenden Gemeinden, etwa aus Bad Heilbrunn und Waakirchen. Während die Reichersbeurer Kinder – wenngleich nicht immer wunschgemäß – berücksichtigt werden konnten, mussten insgesamt elf Bewerbungen aus anderen Gemeinden für Krippe und Waldkindergarten abgelehnt werden.

Kinder mit erhöhtem Förderaufwand

Im September kommen 34 Kindergartenkinder in die Schule. Nächstes Jahr werden es voraussichtlich 38 sein, wodurch sich die Situation in der Kita ein wenig entspannen könnte. Angesichts der Geburtenzahlen könnte sich die Zahl der Kinder in den Folgejahren auf diesem Niveau einpendeln. Berücksichtigen müsse man dabei, so Melf, dass darunter auch Kinder sind, die einen erhöhten Förderaufwand benötigen. Diesem Bedarf könne man aufgrund der Auslastung derzeit nicht immer gerecht werden. Vielleicht wäre es in der Zukunft möglich, eine Integrationsgruppe mit 15 Kindern, darunter fünf sogenannte I-Kinder, zu bilden. Der höhere Personalbedarf für I-Kinder wird durch eine höhere Förderung von staatlicher Seite ausgeglichen.

Suche nach Fachpersonal schwierig

Sehr schwierig ist es zudem, geeignetes Fachpersonal zu finden. Derzeit kümmern sich zwölf Erzieherinnen und ein Erzieher sowie acht Kinderpflegerinnen, zwei pädagogische Hilfskräfte und eine Mittagskraft um die Kinder. Hinzu kommen tageweise noch Praktikantinnen und zusätzliche Aushilfskräfte. Durch diese sei es möglich, Engpässe auszugleichen, so Melf. Dies gelinge aber nicht immer. Von dem insgesamt 23 Personen starken Kita-Team sind nur vier in Vollzeit beschäftigt.

Großes Lob für die Arbeit

Gemeindereferentin Wallner und Bürgermeister Dieckmann sprachen dem gesamten Kita-Team ein dickes Lob für ihre Arbeit aus. Die Gemeinde müsse sich tatsächlich bereits jetzt Gedanken über die Platzprobleme machen, sagte Dieckmann. Er erinnerte daran, dass ab 2026 alle Erstklässler einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung haben. Dies werde in den Folgejahren ausgedehnt, bis nach vier Jahren alle Grundschüler eingebunden sind. Die Gemeinderäte der Verwaltungsgemeinschaft würden in Bälde in einer gemeinsamen Sitzung über die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben beraten.

Räume fehlen

Grundsätzlich werde die bestehende Kita in Reichersbeuern den heutigen Anforderungen an die Kinderbetreuung nicht mehr gerecht. Es fehlen Personal-, Besprechungs-, Sozial- und Lagerräume. „Ich glaube, dass wir mit zwei Krippengruppen dauerhaft auskommen, auch wenn damit nicht immer der Bedarf voll gedeckt wird“, stellte Dieckmann fest. Im Kindergarten dürften nach den Prognosen für die nächsten Jahre die vorhandenen Plätze in den drei Gruppen und der naturnahen Gruppe für den Reichersbeurer Bedarf ausreichen. „Wenn wir dann noch eine Integrationsgruppe bilden könnten, wären wir gut aufgestellt“, meinte der Bürgermeister.

Hier ist eine Erweiterung möglich

Am jetzigen Standort, der so gut wie keine Erweiterungsmöglichkeiten bietet, sei dies aber nicht möglich. Eine Lösung sieht Dieckmann im Bau eines Gebäudes am Standort des abgerissenen Lehrerwohnhauses. Dort könnten die beiden Krippengruppen mit den erforderlichen Nebenräumen integriert werden. Zudem könnten in dem Neubau Räume für die Ganztagesbetreuung der Grundschulkinder eingeplant werden. Die Zeit drängt, um bis zum Jahr 2026 gerüstet zu sein. (Günter Platschek)

