„Drachennest“ in Reichersbeuern sucht Ausweichquartier

Die Kindertagesstätte in Reichersbeuern platzt aus allen Nähten.

Reichersbeuern – Das „Drachennest“ ist rappelvoll. Die Gemeinde will deshalb, so der neueste Stand, in der Grundschule frei stehende Räume bis zum 2. September umbauen und diese als Gruppenraum zur Unterbringung und Betreuung von Krippenkindern nutzen. Wegen der großen Zahl an Anmeldungen – auch im Kindergarten – wurde in dieser Notlage von Eltern, Kindergartenleitung und Gemeinde ein Konzept für einen naturnahen Waldkindergarten entwickelt, was der Gemeinderat positiv aufgenommen hat.

Die Aktivitäten des Waldkindergartens sollen sich in der freien Natur abspielen. Nur in Ausnahmesituationen ist ein Rückzug in den Stützpunkt vorgesehen, der in einem Mobilheim eingerichtet werden soll. Als Stellplatz für das Mobilheim hat man das Gelände südlich der Sportstätten der Schützen und Eisstockschützen ins Auge gefasst. Für eine Übergangszeit bis zur Fertigstellung könnten die Kinder in einem bestehenden Aufenthaltsraum der Stockschützen unterkommen, die dafür ihre Bereitschaft erklärt haben, berichtete Bürgermeister Ernst Dieckmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Da auf dem fraglichen Gelände die Errichtung eines Waldkindergartens aber nicht vorgesehen ist, muss die Gemeinde den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan ändern. Dies hat der Gemeinderat im Juli durch ein Änderungsverfahren auf den Weg gebracht. Nachfragen wegen einer zeitlich eng begrenzten Übergangslösung lehnte das Kreisbauamt aber ab.

In der Augustsitzung folgte der Gemeinderat nun der Empfehlung von Bürgermeister Dieckmann, ein Brandschutzgutachten einzuholen und die Statik überprüfen zu lassen – in der Hoffnung, doch noch rechtzeitig den Betrieb aufnehmen zu können. (ps)

