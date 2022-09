Ein Gehweg für mehr Sicherheit

Infrastruktur

Von Patrick Staar schließen

Fußgänger können bald sicherer vom „Altwirt“ in Richtung Ortsausgang marschieren: Der Reichersbeurer Gemeinderat beschloss, einen Gehweg von der Ortseinfahrt bis zur Sachsenkamer Straße zu bauen.

Reichersbeuern – Fußgänger können wohl bald deutlich komfortabler und sicherer vom „Altwirt“ in Richtung Ortsausgang marschieren: Der Reichersbeurer Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, einen Gehweg von der Ortseinfahrt bis zur Sachsenkamer Straße zu bauen. Zudem stimmte das Gremium für den Bau eines provisorischen Gehwegs bis zur Bahn-Unterführung.

B13 wird saniert

Aktuell geworden war das Thema, weil der Landkreis die Töl 13, also die Sachsenkamer Straße, in drei Bauabschnitten saniert. Die beiden Bauabschnitte zwischen der B 13 und dem Ortseingang sind schon erledigt. Nun geht es nur noch um den innerörtlichen Bereich bis zur Raiffeisenstraße. Eigentlich sollte er in diesem Herbst erneuert werden, doch die Asphaltierungsarbeiten verzögern sich und werden nun wohl erst im Frühjahr 2023 durchgeführt. „Mir kommt der Regenswasserkanal nicht ganz geheuer vor“, erläuterte Marc Zilka vom Ingenieurbüro Heubeck: „Er ist sehr alt und voll mit Laub.“ Daher habe er dem Straßenbauamt empfohlen, den Kanal zu kontrollieren. Das Ergebnis habe er noch nicht erfahren. Hinzu kommt, dass die Wasserleitung punktuell erneuert werden muss. Abgesehen davon sei die Fernwärme-Versorgung von Ruhpointhöhe bis zum Schongerweg nun doch erwünscht. All diese Bauarbeiten sollen noch in diesem Herbst über die Bühne gehen. Dann wird aspaltiert und dann entsteht der neue Gehweg. Am Ruhpointweg könne man in Zukunft die Straße überqueren und weiter in Richtung Schloss gehen. Der Gehweg sei 75 Meter lang und habe eine Breite von 1,50 Meter. Zilka rechnet mit Kosten in Höhe von 36 000 Euro. Zugleich schränkte er ein, dass diese Schätzungen schwierig seien, „denn der Preis für Kies galoppiert momentan. Auch die Entwicklung des Asphalt-Preises könne man nur schwer vorhersagen.

Autos sind zu schnell

Bürgermeister Ernst Dieckmann verwies auf einen anderen Aspekt. „Die Geschwindigkeitsmessung hat ergeben, dass die Autos an der Sachenkamer Straße deutlich schneller unterwegs sind als zum Beispiel an der Tölzer Straße: „Durch den Gehweg wird die Straße optisch verengt, was unwillkürlich dazu führt, dass die Autos runterbremsen.“ Dies verbessere die Sicherheit der Fußgänger noch weiter.

Michael Sixt wollte wissen, ob die Bordsteine am Gehweg abgerundet werden. Dies bejahte Zilka: „Wir kriegen die Bordsteine gesägt und geschnitten, sie sind scharf wie ein Rasiermesser.“ Die Kanten müssten daher von einer Firma nachbearbeitet werden: „Aber das ist in ein paar Stunden erledigt.“ Der Bordstein werde nicht wie sonst üblich zehn Zentimeter, sondern nur sechs Zentimeter hoch sein, damit Autos im Notfall landwirtschaftlichen Fahrzeugen ausweichen können.

Kiesweg bis zur Bahnunterführung

Dieckmann kündigte außerdem an, dass bis zur Bahn-Unterführung ein provisorischer Kiesweg gebaut wird, so dass Fußgänger nicht mehr auf der Straße gehen müssen. Die Engstelle an der Unterführung werde allerdings bleiben. „Ich habe mit dem Straßenbauamt gesprochen, ob man da irgendwas machen kann, zum Beispiel einen Gehweg aufmalen“, sagte der Bürgermeister. „Aber sie haben gesagt: Das suggeriert nur eine Sicherheit, die es nicht gibt.“ Die Gemeinde habe für die notwendigen Bauarbeiten ein Angebot über 16 000 Euro erhalten.

