Ein Joint und seine Folgen: Azubi zu Suchtberatung verdonnert

Ein Joint brachte einen Azubi nun vor den Jugendrichter. © Daniel Karmann

Ein Joint brachte einen jungen Reichersbeurer jetzt vor den Jugendrichter. Zur verhängten Strafe gehört auch, dass der 21-Jährige ein Jahr lang nachweisen muss, dass er clean ist.

Reichersbeuern – Weil er einen Joint mit einem Tabak-Marihuana-Gemisch bei sich trug, als er von der Polizei kontrolliert wurde, musste sich ein Reichersbeurer (21) wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln vor dem Jugendgericht verantworten. Nach kurzer Verhandlung verließ der Auszubildende den Sitzungssaal mit 500 Euro Geldbuße und fünf Einzelgesprächen bei der Suchtberatung der Caritas im Gepäck. Außerdem wurde ihm für die Dauer eines Jahres jeglicher Umgang mit Betäubungsmitteln verboten.

Es war nicht der erste Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Es war nicht das erste Mal, dass der junge Mann wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen war. Drogen spielten schon bei einer vorherigen Verhandlung im Herbst 2021 eine Rolle. „Ich denke mir schon selber, dass es so nicht weitergehen kann“, erklärte der Angeklagte vor Gericht, wo er auch freimütig einräumte, er rauche „ab und zu mal einen, um runterzukommen“.

Blutprobe lag deutlich über dem Grenzwert

Aber er sei am 24. Januar dieses Jahres nicht bekifft mit dem Auto gefahren, betonte der 21-Jährige. Als die Polizei ihn auf ihrer Streifenfahrt kontrollierte, sei er gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und im Begriff gewesen, „zum Rauchen zu gehen“. Der bei einer in derselben Nacht entnommenen Blutprobe festgestellte Tetrahydrocannabinol-Gehalt (kurz THC) lag mit 5,3 Nanogramm pro Liter jedoch deutlich über dem Grenzwert von 1,0, mit dem die Sache als Ordnungswidrigkeit geahndet worden wäre.

Abstinenz muss der junge Mann durch ein monatliches Screening nachweisen

Richterin Friederike Kirschstein-Freund folgte mit ihrem Urteil der Empfehlung der Jugendgerichtshelferin. Außer der Geldauflage an den Verein für Jugend erhielt der Auszubildende einen Monat Fahrverbot sowie das Betäubungsmittelkonsumverbot. Der Angeklagte habe sich im Verlauf der Verhandlung „durchaus gewillt gezeigt, den Konsum einzustellen“. Das Konsumverbot sowie die Gespräche mit der Suchtberatung „könnten das unterstützen“, stellte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung fest. Belegen muss der Mann seine Abstinenz durch monatliche Screenings. „Passt so“, sagte der Angeklagte und nahm das Urteil an.

