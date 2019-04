Ein rundes Jubiläum: 100 Jahre Musikkapelle Reichersbeuern

Mit den Well-Brüdern, den „Schwindligen 15“ und der „Innsbrucker Böhmischen“ wird Ende April 100 Jahre Musikkapelle Reichersbeuern gefeiert.

Reichersbeuern – Am Zweiten Weihnachtsfeiertag 1919, auch „Stefanitag“ genannt, wurde in Reichersbeuern der Beschluss gefasst, eine Blaskapelle zu gründen. Anlass genug, Ende April (25. bis 28.) das 100-jährige Jubiläum gebührend zu feiern. Die Mehrzweckhalle wird zum Festsaal umfunktioniert. Es gratulieren musikalisch die Brüder Well aus dem Biermoos (Donnerstag 25. April), die „Schwindligen 15“ (Freitag, 26. April) und die „Innsbrucker Böhmischen“ (Samstag, 27. April) am Fuße des Vorbergs. Höhepunkt ist dann die mit einem Gottesdienst beginnende Feier des Gründungsfestes der Schützenkapelle am 28. April.

Es war 1917, als Nikolaus Melf den aus Gelting stammenden Jakob Pfattrisch kennenlernte. Pfattrisch war jahrelang Trompeter bei der Blaskapelle Wolfratshausen. Zur eigenen Unterhaltung musizierten sie oft mit Martl Mair („Schweizer“) in der Wohnung von Pfattrisch in Greiling. Oft war auch Martl Eggler („Paulimoser“) dabei. Es war bekannt, dass noch andere junge Männer aus dem Ort bereit waren, Blasinstrumente zu lernen. Die Idee einer Musikkapelle reifte. Doch Pfattrisch wollte nicht als Organisator auftreten und ersuchte Melf, Pfarrer Alois Daisenberger dafür zu gewinnen. Hochwürden war begeistert, versprach die Ausbildung zu übernehmen. Und so fand im Dezember 1919 im Nebenzimmer des Gasthauses Altwirt in Reichersbeuern die erste Probe statt. Da ein großer Teil der Anwesenden keine Noten kannte, war Pfarrer Daisenberger zunächst intensiv damit beschäftigt dem Abhilfe zu schaffen. Am 1. Mai 1920 war es dann soweit, die Kapelle trat erstmals beim Maitanz im „Neuwirt“ öffentlich auf.

Fortan wurde fleißig musiziert. Alle Auftritte und Geschehnisse von Beginn an sind in einer Chronik festgehalten. Zusammengestellt vom langjährigem Bürgermeister Hans Harrer unter Mitwirkung der Gründungsmitglieder Nikolaus Melf, Josef Raßhofer, Josef Reiter, Korbinian Reiter, Karl Marius und Josef Sixt. Überreicht wurde das Werk zum 50. Gründungsfest. Äußerst genau sind die verschiedenen Termine darin aufgeführt. So wurde beispielsweise im November 1937 bei einer Hochzeit mit Kirchenzug gespielt. Bier und ein Essen waren frei, 130 Mark hat die Kapelle zusätzlich erhalten.

Nachdem 1940 alle Musiker zum Wehrdienst eingezogen wurden, war ein gemeinsames Musizieren nicht mehr möglich. Nach Kriegsende ging es aber bald weiter. Im November 1945 wurde schon wieder zum Kirchweihtanz aufgespielt. Neben Hochzeiten, Tanz- und Heimatabenden wurden Wald- und Gartenfeste musikalisch umrahmt. Aber auch zu mancher Beerdigung musste ausgerückt werden.

Wesentlich lieber sind heute den Musikanten um den Reichersbeurer Posaunisten und Vorstand Hans Matheis sowie Musikmeister Markus Hochwind (Tenorhorn) aber erfreuliche Termine. So wie das anstehende Jubiläumsfest. Da wird richtig gefeiert. Nicht nur im Kreis der Kameraden sondern am liebsten mit der ganzen Bevölkerung der Gemeinde, den umliegenden Orten und allen Freunden der Schützenkapelle Reichersbeuern.

Karten für die Well Brüder aus dem Biermoos gibt es im Vorverkauf online bei www.muenchenticket.de, bei den Raiffeisenbanken Reichersbeuern und Bad Tölz sowie beim „Altwirt“ in Wackersberg.