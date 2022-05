Reichersbeuern hat wieder eine Hausarztpraxis

Von: Melina Staar

Freuen sich über die neuen, hellen Räumlichkeiten: Dr. Johanna Eras (Mitte) mit ihren beiden Arzthelferinnen Brigitte Langner (li.) und Steffi Schmidt. © Arndt Pröhl

Große Freude herrschte am Feiertag in Reichersbeuern, als Dr. Johanna Eras zur Eröffnung ihrer Praxis die ganze Bevölkerung einlud. Noch vor einem Jahr hatte alles ganz anders ausgesehen - doch dann ging es plötzlich schnell.

Reichersbeuern – „Reichersbeuern hat wieder eine Hausärztin“: Mit diesen erleichterten Worten eröffnete Bürgermeister Ernst Dieckmann die kleine Feierstunde am Donnerstag, mit der Dr. Johanna Eras feierlich im Dorf begrüßt wurde. Und die Ärztin spielte sich das Begrüßungsständchen gemeinsam mit ihrem Mann Dr. Thomas Müller gleich selbst. Die gebürtige Würzburgerin ist nicht nur mit medizinischem Gerät vertraut – auch auf dem Cello beeindruckte sie die Gäste vor ihren neuen Praxisräumen. Sie habe ursprünglich Musik studiert, verriet sie hinterher, und sich erst später für Medizin entschieden. Auch Konzerte spielt die Ärztin regelmäßig.

Bürgermeister Dieckmann: „Alles ging Hand in Hand“

Dass nun wieder eine Hausärztin am Ort ist, daran habe er lange nicht geglaubt, sagte Dieckmann. Seit Ende 2016 Dr. Sebastian Schindele seine Zulassung zurückgegeben hatte, war der Posten vakant. Im vergangenen Sommer habe sich dann Eras, die mit ihrem Mann in Greiling wohnt, an den dortigen Bürgermeister Anton Margreiter gewandt, mit dem Vorschlag, sich als Ärztin niederzulassen. „Aber in Greiling gab es keine Räume“, sagte Dieckmann. So sei der Bürgermeisterkollege auf ihn zugekommen. In Reichersbeuern habe man sich gerade mitten im Umzug des Rathauses befunden – und es wurde der Platz im früheren Rathaus frei. Zunächst habe es allerdings keine Möglichkeit gegeben, eine Zulassung zu erhalten, da der Landkreis als überversorgt mit Ärzten galt. Die Überversorgung wurde im September aufgehoben. Ab da ging es schnell. Anfang April war der Umbau abgeschlossen, die Möbel drin. „Und ein tolles Team gefunden“, sagte Dieckmann. Es sei „alles Hand in Hand“ gegangen. Seit 2. Mai ist die Praxis geöffnet. Er sei froh, dass mit Dr. Johanna Eras nun eine Ärztin gefunden worden sei, die wirklich Hausärztin sein wolle. „Sie will für die Leute da sein.“ Die Praxis sei mit moderner Technik auch für die Zukunft ausgestattet.

Segnung von Diakon Baumann

Diakon Joachim Baumann zeigte sich „von der Musikalität beeindruckt“ und freute sich, dass Eras ihre „Talente für die Menschen zur Verfügung stellen wolle“. Und so wie der biblische König Salomo sich ein „hörendes Herz“ von Gott gewünscht hatte, so hoffe er, dass auch die neue Ärztin ein solches Herz erhalte, „damit die Menschen gesund und heil werden können“. Er bat schließlich um Segen für die Menschen, die in diesen Räumen arbeiten und ein- und ausgehen werden.

Eine musikalische Ärztin

„Mit Tönen bin ich besser als mit Worten“, gestand Eras. „Vor einem Jahr hatte ich noch nicht einmal den Gedanken, eine Hausarztpraxis zu eröffnen. Und jetzt stehe ich hier. Das ist ein Wunder.“ Ab einem bestimmten Punkt sei alles in „atemberaubendem Tempo“ gegangen. Sie wolle sich bei allen Mitdenkern, Mitplanern und Anpackern bedanken. In den neuen Räumlichkeiten fühle sie sich sehr wohl. „Ich habe auch schon positive Rückmeldungen von Patienten erhalten.“ Ihr Sprechzimmer sei der ehemalige Trauraum des Rathauses. „Manche Patienten haben schon gesagt, sie seien dort getraut worden.“

Besuche auch zu Hause möglich

Die Praxis sei richtig gut angelaufen. „Einige Patienten kommen schon wie selbstverständlich rein.“ Sie fühle sich hier sehr wohl. „Ich lerne gerade laufend neue Menschen kennen.“ Grundsätzlich stehe die Tür zwar offen, besser sei es aber, einen Termin zu vereinbaren. Geöffnet hat die Hausarztpraxis Montag bis Freitag an den Vormittagen, sowie zusätzlich Montag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr. Am Dienstag sind zusätzlich Hausbesuche vorgesehen.

