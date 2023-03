Er war der Vater des SC Reichersbeuern: Trauer um Hans Harrer (95)

Von: Patrick Staar

Der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte des SC Reichersbeuern: Die 1. Mannschaft gewinnt in der Saison 1976/77 die Regionalliga-Meisterschaft. Mit dabei war Hans Harrer (hintere Reihe, 2. v. re.). © Repro: pr

Der Reichersbeurer Altbürgermeister Hans Harrer ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Er war sozusagen der Vater des Reichersbeurer Eishockeys.

Reichersbeuern – Hans Harrer machte Reichersbeuern zum bekanntesten Eishockeydorf Deutschlands. Er war Träger des Bundesverdienstkreuzes, Reichersbeurer Bürgermeister und Ehrenbürger. Im Alter von 95 Jahren ist Harrer am Samstagmorgen im Familienkreis gestorben.

1963 kam Hans Harrer als „Gmoaschreiber“ in die Gemeinde

Harrer wurde am 26. April 1927 in Reichersbeuern geboren, ging dort zur Schule und legte in München die Prüfung zum Bankkaufmann ab. Im Februar 1945 musste er zu den Gebirgsjägern an die Ostfront, wurde in Wiener Neustadt verwundet und kam ins Lazarett nach Bad Tölz. Mitte Mai 1945 geriet er in amerikanische Gefangenschaft und arbeitete drei Monate lang untertage im Berg- und Zementwerk Marienstein. 1963 kam Harrer als „Gmoaschreiber“ in die Gemeinde, von 1966 bis 1990 war er Bürgermeister, von 1978 bis 1990 Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft und von 1972 bis 1996 Kreisrat. In Harrers Amtszeit fiel der Bau des alten Rathauses, der Ortskanalisation, des Feuerwehrhauses und des Bauhofs an der Schulgasse.

Legendär sind vor allem Harrers Verdienste um das Reichersbeurer Eishockey

Legendär sind vor allem Harrers Verdienste um das Reichersbeurer Eishockey. Den vielleicht entscheidenden Impuls gab er in der Bürgerversammlung am 4. März 1956. Der spätere Bürgermeister stellte den Antrag, den Gemeindesportplatz für den Bau eines Eisplatzes zur Verfügung zu stellen. Diesem Vorschlag stimmte der Gemeinderat später zu. Nachdem der Eisplatz fertiggestellt war, fusionierten Skiclub und Eissportgemeinschaft Reichersbeuern zum SC Reichersbeuern.

Zwei Jahre lang war er Spieler, zehn Jahre Schiedsrichter, 40 Jahre Vorsitzender des SCR

Harrer wurde zum Motor des SCR. Zwei Jahre lang war er Spieler, zehn Jahre Schiedsrichter, 40 Jahre Vorsitzender, Nachwuchs- und Mannschaftsleiter, Chauffeur, Psychologe und Erzieher. Es wurde zu einer unausgesprochenen Pflicht für einen Reichersbeurer und Greilinger Burschen, Eishockey zu spielen. Wer nicht von alleine zu diesem Sport fand, der wurde vom Bürgermeister auf dem Schulhof mit den Worten „Du spielst auch noch nicht Eishockey, wie schaut es mit dir aus?“ auf den „richtigen Weg“ gebracht. Über 70 ehemalige Nachwuchsspieler des SCR schafften so den Sprung in die erste, zweite und dritte Liga. 1964 und 1970 wurde der SCR deutscher Jugendmeister. Der Gewinn des Deutschen Meistertitels 1966 wäre ohne Reichersbeurer wie Lenz Funk und Hans Schichtl nicht denkbar gewesen.

Ein verlockendes Angebot aus Berlin lehnte Harrer ab

Die erfolgreiche Nachwuchsarbeit sprach sich in der ganzen Bundesrepublik herum. So unterbreitete der deutsche Rekordmeister Berliner SC Harrer das Angebot, in Reichersbeuern kostenlos ein Kunsteisstadion zu errichten – unter der Voraussetzung, dass der BSC ein Vorkaufsrecht für Reichersbeurer Spieler erhält. Mit Blick auf die hohen Betriebskosten lehnte Harrer ab – und kassierte stattdessen für seine Spieler Jahr für Jahr eine stattliche Leihgebühr.

Die Eishockeybegeisterung gab der Senior an seine beiden Söhne weiter

Die Eishockeybegeisterung gab der Senior an seine beiden Söhne weiter. Siegfried Harrer war in den 70er-Jahren Bundesliga-Torhüter, Hans „Spoach“ Harrer war mit 589 Punktspiel-Einsätzen Rekordspieler beim Tölzer Eisclub. Enkelin Viona hütete das Tor der deutschen Nationalmannschaft und bei den Tölzer Löwen. 2014 begleitete sie der Opa zu den Olympischen Winterspielen nach Sotschi (Russland). Enkel Lukas spielt beim SC Reichersbeuern, Enkel Daniel ist ein erfolgreicher Eishockey-Schiedsrichter. Hans Harrer hatte sechs Enkelkinder und acht Urenkel. Hans Harrer jun. bleibt vor allem die „natürliche Autorität“ seines Papas in Erinnerung: „Er hat sein Ding gemacht, ist seinem Weg treu geblieben und war ganz bestimmt kein Selbstzweifler.“

Tiefe Freundschaft: Camilla Plöckl nahm Hans Harrer zu allen Auswärtsspielen des SC Reichersbeuern mit. © privat

Bis zuletzt fuhr Hans Harrer zu allen Auswärtsspielen des SCR

Gemeinsam mit Camilla Plöckl fuhr Harrer sen. bis zuletzt zu allen Auswärtsspielen des SC Reichersbeuern. So entstand zwischen den beiden eine tiefe Freundschaft: „Für mich war der Hans ein alter, weiser Mann mit einem enormen Allgemeinwissen. Ein toller Mensch – ich habe ihn bewundert“, sagt Plöckl.

Harrer sei bis zuletzt geistig topfit gewesen, sei bis zum 95. Lebensjahr mit seinem Auto herumgefahren und „voll im Leben gestanden“. Plöckl ist froh, dass sie kurz vor dem Tod die Möglichkeit hatte, sich von Harrer zu verabschieden: „Er hatte keine Angst vor dem Sterben“, sagt Plöckl. „Er hat gesagt: Ich habe so viele schöne Sachen erlebt – das passt schon.“

