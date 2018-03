Fahrplan für Reichersbeurer Rathaus-Umzug steht

Raiffeisenbank wird zum Rathaus: Bürgermeister Ernst Dieckmann am Eingang der künftigen Gemeindeverwaltung.

Gemeinderatssitzung

Im Sommer 2019 will die Gemeinde Reichersbeuern in das neue Rathaus umziehen. Der Gemeinderat befasste sich jetzt mit dem eigenen Bauantrag auf Umbau und Umnutzung der bestehenden Raiffeisenbank Geschäftsstelle in ein Rathaus.