Waldkonzert mit „Reiwas“: Feine Musik mit melancholischer Note

Teil der Einnahmen für Förderverein der Grundschule

Die Band „Reiwas“ erfüllt sich mit dem Waldkonzert in Reichersbeuern einen Traum – und begeistert rund 100 Besucher.

Reichersbeuern – Dem ersten Reichersbeurer Waldkonzert war ein Sommerabend wie im Bilderbuch beschert. Die Band „Reiwas“ hat sich damit einen Traum erfüllt, wie Sänger Josef Steinbacher, selbst „Reischbeira“, verriet. Die ursprüngliche Besetzung hat sich verändert, aber nicht ihre feine Musik.

Auf der Gerstlerwiese, zwischen Waldkindergarten und Kuhweide, war unter zwei Sonnenschirmen die kleine Bühne aufgebaut. Davor standen ein paar Bierbänke. Die Zuschauer suchten sich, mit Picknickdecken oder Klappstühlen ausgestattet, selbst ihre Plätze rundherum.

Band-Besetzung verändert

Die erste halbe Stunde gehörte zwei jungen Ziachspielern, Valentin aus München und Hansi aus Schaftlach, die von zwei Bandmitgliedern unterrichtet werden. Dann betraten vier statt bisher drei Musiker die Bühne. Neben den Gründungsmitgliedern Josef Steinbacher (Gesang, Akkordeon) und Andreas Winkler (Gesang, Gitarre) spielten Kathrin Auer aus Hammerau bei Freilassing (statt Georg Obermüller) am Kontrabass sowie Khuslen Baasanbayar aus München am Schlagzeug. Auer ist seit März Bandmitglied, Khuslen erst seit wenigen Tagen.

Mit dem Schlager „Santo Domingo“ stimmten sie die Zuhörer auf den Abend ein. Aber „Reiwas“ präsentierte auch eigene Stücke ihrer CD „Neben der Spur“. Der Titel führt in die Irre, denn musikalisch boten die Vier Musik vom Feinsten. Die einfach klingenden, stets flott gespielten Stücke trugen sie mit großer Leichtigkeit vor. Immer wieder zeigte ein Musiker in einem Solo sein Können und erhielt begeisterten Applaus von den rund 100 Zuhörern. Schlagzeuger Baasanbayar fügte sich mit seinem Feingefühl und der Verwendung von dezent tönenden Jazzbesen statt lauter Drumsticks perfekt ein.

Alte Schlager in neuen musikalischen Gewändern

Die „Reiwas“ kleiden gerne alte Schlager in neue musikalische Gewänder und entreißen sie dem Vergessen. Die älteren Besucher hörten begeistert Hits aus ihrer Jugend wie „Bona Sera Seniorina“, „Eine Dame werd ich nie“ oder „Schmittchen Schleicher“. Die Band nimmt aber auch Pophits in ihr Repertoire wie die Trennungsode „Crying in the rain“ von „A-ha“.

Zu ihren selbst geschriebenen Stücken boten sie jeweils humorige Geschichten. Winkler berichtete, dass sie auf einer Tour bis nach Portugal in einem älteren Auto tagelang nur eine Kassette mit Truckerhits hören konnten. Weil ihnen ein Song immer noch in ihren Köpfen herumschwirrt, spielen sie als Therapie bis heute „On the Road Again“. Die unterhaltsam klingende Musik hatte stets einen leicht melancholischen Einschlag oder eine Prise Ernsthaftigkeit. So vertonten sie ihre Beobachtungen über die moderne, Sorgen bereitende Zeit im Lied „Wohi’ geht die Fahrt?“. In den Zeilen heißt es: „Ois muss immer mehr wer’n und schneller, des Licht am Horizont werd au ned heller, wenn ma’ in d’ foische Richtung fahrt.“ Steinbacher verriet, dass ihn der riesige Baum bei der „Melfsoag“ nahe Reichersbeuern zum Lied „Glücklich sein“ inspirierte. Die „Reiwas“ kündigten an, 20 Prozent der Einnahmen des Abends dem Förderverein der Grundschule zukommen lassen – eine feine Geste von feinen Musikern. (bib)

