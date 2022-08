Feuerwehren im Einsatz: Zimmerbrand entpuppt sich als angebranntes Essen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Feuerwehren aus Reichersbeuern, Greiling und Bad Tölz wurden am Dienstagvormittag alarmiert. © Feuerwehr Bad Tölz

„Zimmerbrand mit Person in Gefahr“ – so lautete die Alarmierung am Dienstag um 11.40 Uhr für die Feuerwehren aus Reichersbeuern, Greiling und Bad Tölz.

Reichersbeuern - Vor Ort in Reichersbeuern erwartete bereits ein besorgter Bürger die Einsatzkräfte. „Er gab den wichtigen Hinweis, dass der Wohnungsinhaber, ein älterer Herr, auf das Klingeln an der Haustüre nicht reagierte“, schildert Kreisbrandmeister Anton Melf, der die Einsatzleitung hatte.

Feuerwehr sucht Gebäude nach vermisstem Wohnungsinhaber ab

Durch das gekippte Fenster drang Rauch aus dem Haus. Die Ursache war im Inneren schnell gefunden: Angebranntes Essen stand auf dem eingeschalteten Elektroherd. Die Feuerwehr suchte das gesamte Haus ab, fand den 95-jährigen Wohnungsinhaber aber nicht. Dieser kam kurze Zeit später mit dem Fahrrad zum Einsatzort zurück.

Etwa 30 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr entrauchte die Wohnung noch mit einem Hochleistungslüfter. Gegen 12.15 Uhr war der Einsatz für die etwa 30 Kräfte beendet. Sachschaden entstand nach Angaben der Polizei glücklicherweise keiner.

Bereits am vergangenen Sonntag hatte angebranntes Essen in Kochel die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Auch hier verhinderte der schnelle Notruf einer Passantin Schlimmeres.

