Gelungene Premiere von „Anna – das Kreuz der Herrschaft“

Perfekt auf den Leib geschrieben sind die Rollen der Schauspieler im Stück „Anna – das Kreuz der Herrschaft“ von Klaus Steinbacher sen., welches nun im Reichersbeurer Schlosshof Premiere feierte. © . Krinner

Am Schloss Reichersbeuern entführen die Theaterspieler des Trachtenvereins ihre Zuschauer zurzeit in die Vergangenheit. Die Premiere des Stücks „Anna - das Kreuz der Herrschaft“ war sehr gelungen.

Reichersbeuern – In die Zeit der Renaissance im Oberland entführen die Theaterspieler des Trachtenvereins ihre Zuschauer derzeit am Schloss Reichersbeuern. „Anna – das Kreuz der Herrschaft“ aus der Feder von Klaus Steinbacher sen., die die Lebensgeschichte der Adligen zeichnet, die das Kloster Reutberg gründete, feierte nun eine gelungene Premiere.

Die Reise in die Vergangenheit beginnt an Laurenzi, anno 1605: Die Bauern aus Reichersbeuern treffen im Schloss ein, um ihren jährlichen Zehnt an ihre Herrin, Anna von Pienzenau (Christine Bernöcker), abzugeben. „Zum Scharwerk seid ihr verpflichtet!“, ermahnen Verwalter Ludewig von Pienzenau (Josef Frauenrieder) und sein Baumeister (Josef Steinbacher) die murrende Menge. Anna befindet sich derweil mit ihrem zweiten Gatten, dem weitaus jüngeren Italiener Jacobo Papafaba (Franz Frauenrieder), auf ihrer Hochzeitsreise und wird jeden Moment zurückerwartet. Als die Herrschaft mit einer Fuhre Südtiroler Wein zur allgemeinen Verkostung eintrifft, dreht die Stimmung, es erklingt allerorten ein „Vivat“.

Ein ausgelassenes Fest zu Ehren der Brautleute wird gefeiert, bis dies vom Pfleger von Tölz, Crivelli (Josef Harrer), jäh unterbrochen wird. Er beschuldigt den Bräutigam diverser Verbrechen und zerrt ihn vor den Hofratspräsidenten (Engelbert Reiter). Dass die Anschuldigungen sich als wahr herausstellen und erst der Anfang Papafabas gemeiner Machenschaften gegenüber der gutherzigen und tiefgläubigen Anna sind, zeigt sich im dramatischen zweiten Akt. „Das Kreuz der Herrschaft liegt so schwer auf mir“, klagt eine vom Leben gezeichnete Anna ihrem Vetter Christoph von Preysing (Hans Merz), der ihr aus der Not helfen soll.

Historische Fakten kommen nicht zu kurz

Vor über fünf Jahren hat Klaus Steinbacher sen. die Recherche zur Geschichte der Freifrau Anna von Pienzenau, welche ihn bis nach Italien führte, begonnen. Sein Ziel: In einem Theaterstück am Originalschauplatz mit vielen Reichersbeurern das schwere Schicksal und die Beweggründe der Adeligen zur Gründung des Klosters Reutbergs darzustellen.

Das ist ihm und seinen Regiekollegen Franz Frauenrieder und Werner Härtl hervorragend gelungen: Über 60 Schauspieler und Mitwirkende lassen die Renaissance im Oberland mit sehr viel Liebe zum Detail und einer Menge hintergründigem Lokalkolorit aufleben, einfach jeder Darsteller geht in der von Steinbacher auf den Leib geschriebenen Rolle wunderbar auf. So findet man beispielsweise ersten Bürgermeister Ernst Dieckmann in der souveränen Rolle des Abt Paulus, die Krankenschwester Monika Frauenrieder als findiges „Kräuterweiberl“ und die gute Seele der Theaterer, Johanna Preuß, dient als treue Zofe.

Restkarten für die Zusatzvorstellung

Auch die historischen Fakten kommen nicht zu kurz: Der Urgroßvater Annas, Pfleger Kaspar Winzerer III (Johann Niggl), führt zwischen den Szenen in kurzweiliger Form die überlieferten Sachverhalte aus. Zeitgenössische Musik, Tanz und Gesang runden das Stück gekonnt ab. So belohnte das Premierenpublikum am Freitag diese Schauspielkunst mit reichlich spontanem „Handgeklapper“.

Alle Vorstellungen für kommendes Wochenende sind ausverkauft, für die Zusatzvorstellung am Mittwoch, 13. Juli, (20 Uhr) gibt es noch Restkarten beim Bürgerservice Reichersbeuern.

MARTINA GEISBERGER

