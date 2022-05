Glasfaser bis ins Haus gibt es bald für alle in Reichersbeuern, Sachsenkam, Greiling

Einen kompletten Glasfaserausbau – dieses Angebot gibt es nun für die Bewohner in den Gemeinden Greiling, Sachsenkam und Reichersbeuern. Vier Modelle für die Kosten beim Anschluss © . dpa

Bei einer Sitzung der Verwaltungsgemeinschafts-Gemeinden wurde das Thema Breitbandausbau besprochen. Dabei fiel die Entscheidung einen kompletten Glasfaserausbau in Greiling, Sachsenkam und Reichersbeuern anzubieten.

Reichersbeuern – Die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Reichersbeuern verlegen schon seit geraumer Zeit in Neubaugebieten und dort, wo im Dorf Straßen aufgerissen und saniert werden, Leerrohre für die Breitbandversorgung. So müssen nur noch die Glasfasern in die vorhandenen Rohre eingeblasen werden. Bei der FFTH (Fiber to the Home) genannten Glasfasertechnologie werden Lichtsignale über ein Bündel dünner Glasfasern ohne Unterbrechung direkt in die Wohnung des Kunden geführt. Im bislang gängigen VDSL-Verfahren führen Kupferleitungen vom Verteilerkasten ins Haus. Der Vorteil der Glasfasertechnologie liegt in der höheren Internetgeschwindigkeit – wichtig für Videokonferenzen, Homeoffice oder Homeschooling. Nun hat die Firma „Unsere Grüne Glasfaser GmbH & Co. KG“ (UGG) den VG-Bürgermeistern einen kompletten Glasfaserausbau in den drei Gemeinden angeboten – auf eigene Kosten, also ohne staatliche oder gemeindliche Zuschüsse.

Die UGG gehört zu jeweils 50 Prozent der Allianz und der Telefónica, die sich zum Ziel gesetzt haben, besonders im ländlichen Raum die Glasfaserversorgung voranzutreiben. Die UGG baut das Glasfasernetz auf und bietet es danach den Service-Providern an, die dann versuchen ihre Dienste dem Kunden schmackhaft zu machen. Derzeit arbeitet man mit „O2“ zusammen. Andere Anbieter wie „1&1“ oder aus dem regionalen Bereich „M-net“ oder auch die Telekom könnten später dazustoßen.

Alle Gemeindeteile werden einbezogen

In der gemeinsamen Sitzung der Gemeinderäte aus Reichersbeuern, Greiling und Sachsenkam am Dienstagabend bestätigten die Expansionsmanagerin der UGG, Sandra Stiedl, und Andreas Kindsvater auf Nachfrage, dass ihr Unternehmen alle Gemeindeteile, also auch Weiler oder einzelne Höfe im Außenbereich, in das Glasfasernetz einbeziehen würde. Außerdem sei die UGG bereit, die bisher verlegten Leerrohre zum marktüblichen Preis abzulösen.

Die Telekom hatte zunächst auch Interesse bekundet, den Netzaufbau aber erst in zwei Jahren in Aussicht gestellt. Am Sitzungstag hat sich die Telekom zurückgezogen, weil der Glasfasernetzausbau im VG-Bereich für sie nicht wirtschaftlich sei. Anders bei der UGG. Falls sich die Kommune zu einer Zusammenarbeit entschließt, werde der Ausbau sofort in Angriff genommen, erklärte Stiedl. Nach einer Feinplanungszeit von drei bis vier Monaten beginnt der Aufbau, der etwa in Reichersbeuern sechs bis zwölf Monate in Anspruch nehmen wird.

In Reichersbeuern, erklärte Kindsvater, verfügen etwa 40 Prozent der Haushalte über einen Internetanschluss mit einer Geschwindigkeit von 200 Mbit, realisiert meist mit VDSL. In Greiling sind es nur 33 Prozent. Am besten versorgt ist Sachsenkam mit 47 Prozent.

Geplant sind Informationsveranstaltungen für die Bürger. Das Kostenmodell eines Anschlusses für den Kunden ist in vier Szenarien aufgeteilt. Wer sich bereits im Vorfeld zu einem Glasfaseranschluss entschließt und einen Vertrag mit „O²“ abschließt, erhält den Anschluss zum Nulltarif. Wer sich erst nach der Angebotsphase dafür entscheidet, zahlt 130 Euro. Wer einen Anschluss ohne Servicevertrag will, ist mit 636 Euro einschließlich zehn Metern Hausanschluss dabei. Bei einem längeren Hausanschluss kommen pro fünf Meter 178 Euro dazu. Nach Abschluss der Angebots- und Planungsphase sind zusätzlich zu den vorgenannten Kosten 892 Euro zu zahlen, weil der Bautrupp zusätzlich noch einmal anrücken muss.

Vier Modelle für die Kosten beim Anschluss

In der Diskussion wollte Michael Sixt aus Reichersbeuern wissen, ob ein Grundbesitzer die Verlegung des Kabels auf seinem Grundstück ablehnen kann. Stiedls klare Antwort: „Wir werden in ein solches Grundstück nicht reingehen.“ Grundsätzlich werden die Leitungen möglichst straßenbegleitend im öffentlichen Grund in einer Tiefe von nur 45 Zentimetern verlegt. Spätere Nachverdichtungen und Anschlüsse von neuen Baugebieten stellten kein Problem dar, beantwortete sie eine Frage von Stefan Pfatrisch aus Sachsenkam.

Ob die geringe Bauzeit tatsächlich eingehalten werden kann, fragte Andreas Melf aus Reichersbeuern. Stiedl sah hier kein Problem. Die UGG arbeite mit eingespielten Bautrupps einer Firma aus Maisach zusammen, die bayernweit Erfahrungen gesammelt hat.

Aus den zahlreichen Wortmeldungen war herauszuhören, dass die Gremien die Gelegenheit zum Ausbau der Breitbandversorgung wahrnehmen wollen. Reichersbeuerns Bürgermeister Ernst Dieckmann legte aber großen Wert darauf, dass vor einer verbindlichen Zustimmung zu den Ausbauplänen der UGG eine vertragliche Übereinkunft über die Ablöse der Leerrohre festgelegt wird. Der Greilinger Bürgermeister Anton Margreiter und Sachsenkams Gemeindeoberhaupt Andreas Rammler verzeichneten bei der Abstimmung Einstimmigkeit zu dieser Vorgehensweise. Beim Reichersbeurer Gremium stimmte lediglich Michael Sixt dagegen. (Günter Platschek)

