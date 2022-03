Hochbegabte Musikschüler aus der Ukraine finden Hilfe in Reichersbeuern

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Einige Kinder und Jugendliche bekamen vor wenigen Tagen die Orgel in der Reichersbeurer Kirche gezeigt. © privat

Die Max-Rill-Schule in Reichersbeuern ist seit gut zehn Tagen das Zuhause von mehreren hochbegabten Musikschülern und ihren Müttern, die aus der Ukraine geflohen sind. Mehrere Künstler und Lehrer aus dem Isarwinkel unterstützen die Jugendlichen.

Reichersbeuern/Charkiw – Talentierte Musikschüler aus der Ost-Ukraine haben im Isarwinkel derzeit ein Zuhause gefunden. Das berichtet Musiklehrerin Natalia Panina. Bei der gebürtigen Russin, die das internationale Klavierfestival „Clavis“ veranstaltet, sind die Kontakte zusammengelaufen. Es begann damit, berichtet Panina, dass im Januar zwei Jugendliche aus der Ukraine den Vorrunden-Wettbewerb des Festivals gewannen. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie organisiert Panina vieles online. Aufgrund der Teilnahme am Wettbewerb hatten die Familien die Handynummer von Panina. Dann brach der Krieg aus. „Plötzlich kam ein Anruf, dass sie an der polnischen Grenze sind“, berichtet die Musiklehrerin.

Flucht in völlig überfüllten Zügen

Schnell war klar, dass die Schule in den Internatsräumen Kapazität hat, die Jugendlichen mit ihren Müttern unterzubringen. Sie kamen mit dem Zug nach Reichersbeuern und stammen aus Charkiw im Osten der Ukraine. Panina weiß mittlerweile von ihrer dramatischen Flucht. „Sie konnten nichts mitnehmen, außer ein paar Dokumenten und dem Handy.“ In völlig überfüllten Zügen seien sie Richtung Westen gefahren, teilweise hatten sie sich untereinander verloren. „Die Kinder wurden durch die Fensterscheiben reingereicht, so vollgequetscht war es.“

Weil die Schule in einem Unterkunftsgebäude Platz hat und die Musikschüler untereinander vernetzt sind, befinden sich mittlerweile 36 Ukrainer dort. Es sind Mütter mit ihren Kindern in unterschiedlichem Alter. Die Kinder und Jugendlichen besuchten alle eine Schule für hochbegabte Musikschüler in Charkiw beziehungsweise bereits das Konservatorium. Sie beherrschen Klavier, Klarinette, Posaune, Waldhorn, Blockflöte oder Geige.

Musiklehrerin Natalia Panina mit Hund Roma, der derzeit bei ihr privat untergebracht ist. Er darf nicht im Internat sein. Die Mutter und ihre Kinder aus der Ukraine würden sich freuen, eine Unterkunft zu finden, in der sie auch den Hund behalten können. © privat

Große Hilfsbereitschaft von Musikern und Lehrern aus der Region

Panina erlebt mittlerweile große Hilfsbereitschaft unter Musikern im Tölzer Land: Instrumentenbauer Hans Krinner aus Gaißach stellte eigene Blasinstrumente zur Verfügung oder organisierte gebrauchte. Die Tölzer Musikschule wird Kinder in den Unterricht integrieren. Zwei Professoren aus München, die Panina kennt, kümmern sich um zwei ältere Schüler, deren Können schon sehr fortgeschritten ist. Kirchenmusiker Marcus Rummel gibt Orgelunterricht. Zudem will er in Kürze ein Konzert im Pfarrsaal in Reichersbeuern organisieren. „Die Kinder haben dann ein Ziel, auf das sie üben können“, sagt Natalia Panina.

Schulfamilie hilft allen

Im Max-Rill-Gymnasium würde sich die Schulfamilie sehr gut um die Familien, die sich alle jeweils ein Zimmer teilen, kümmern, dankt Panina. Hausmeisterin Sabine Pilch, Internatsleiterin Monika Sader und Alina Windhorst, eine Mutter mit russischen Wurzeln, würden quasi „rund um die Uhr“ für die Geflüchteten zur Verfügung stehen, berichtet Panina, die ebenfalls dolmetscht. Anfangs in Quarantäne zu sein, sei für die meisten zusätzlich sehr hart gewesen. „Aber seit Sonntag ist alles gut, sie können rausgehen und sind glücklich.“ Natur und Sonne seien Balsam für die Seele. „Viele sind traumatisiert, sie schlafen schlecht, und die Kinder schrecken nachts hoch.“ Das Handy sei enorm wichtig, um Kontakt mit den Vätern und anderen Familienmitgliedern zu halten.

Einige Sachen wie Kleidung und Medikamente konnten über die Schule organisiert werden. Trotzdem: Gebraucht werde vieles, sagt die Musiklehrerin: In Kürze Sommerkleidung, Turnschuhe für die Kinder beziehungsweise Geld, damit sie selbst etwas kaufen können.

Ukrainische Familie würde so gerne mit ihrem Hund zusammenleben

Eine Familie konnte auch ihren Hund „Roma“ retten. Weil das Tier nicht im Internat untergebracht werden darf, lebt der Hund derzeit bei Panina. „Ich habe ihn schon versichert, versteuert und impfen lassen“, berichtet sie. Die Familie hänge sehr an dem Tier und möchte es nicht aufgeben. „Nicht jetzt, nach Krieg und 3000 Kilometer Flucht.“ Deshalb wäre es schön, wenn die Familie im Umkreis von Reichersbeuern eine Unterkunft findet, in die der Hund mit dürfte. müh

Weitere Informationen: Wer den Geflüchteten helfen möchte beziehungsweise eine Unterkunft zur Verfügung stellen kann, soll sich bei Natalia Panina melden, per E-Mail an musikpanina@yahoo.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.