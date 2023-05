In Reichersbeuern rührt sich einiges für Senioren

Zahlreiche Aktivitäten und Ausflüge werden für die Senioren in Reichersbeuern organisiert. (Symbolbild) © Thomas Warnack

Feste, Ausflüge und viele weitere Aktivitäten: In Reichersbeuern wird einiges für die älteren Mitbürger getan, wie nun im Gemeinderat benannt wurde.

Reichersbeuern – Seniorenarbeit wird in Reichersbeuern seit jeher geleistet. Vereine, Pfarrgemeinde und politische Gemeinde erarbeiten gemeinsam Projekte. Für die Gemeinde engagiert sich besonders Margit Engl, die zu Beginn der Amtsperiode zur Seniorenreferentin berufen wurde. In dieser Eigenschaft gab sie jetzt im Gemeinderat einen Überblick, was für ältere Menschen in Reichersbeuern getan wird.

Vor den Sommerferien im vorigen Jahr habe man sich zusammengesetzt, um die Aktivitäten zu koordinieren. Aus der damals sehr gut besuchten Veranstaltung seien acht Frauen übrig geblieben, die sich noch heute in der Seniorenarbeit engagieren, berichtete Engl. Nach den Ferien wurde zu einem Frühstück ins Pfarrheim eingeladen und damit einer bereits vor Corona bestehenden Einrichtung wieder Leben eingehaucht.

„Totaler Renner war das Weinfest“

Die Greilinger Senioren, die kirchlich mit ihren Nachbarn eng verbunden sind, organisierten eine Ausflugsfahrt. Umgekehrt organisierten im Herbst die Reichersbeurer einen Ausflug, und die Greilinger luden zum Seniorenfrühstück. „Der totale Renner war das Weinfest im September. Der Saal war voll, die Musikgruppe ,Sansoschee‘ hat zum Tanz aufgespielt – das war voll das Leben“, freute sich die Referentin und kündigte für dieses Jahr eine Fortsetzung an.

Die Reichersbeurer Stockschützen richteten im Oktober ein Turnier für Senioren aus. Dieses wurde so gut angenommen, dass es ab sofort jeden ersten Dienstag im Monat um 14 Uhr stattfindet. Unter der Regie von Manuela Stiglbauer wurde zudem im Saal des „Altwirts“ eine „Spiele-Session“ organisiert. Gemeindearchivar Rudi Laimer erklärte das Schafkopfen, und die Schützen brachten den Kindern das Stoßbullen näher. Das Jahr abgerundet wurde mit einer Nikolausfeier der Pfarrei und einer Weihnachtsfeier der Arbeiterwohlfahrt. Letztere können dazu wieder auf einen Zuschuss der Gemeinde hoffen. Gut besucht war zur Faschingszeit eine Rückschau auf frühere Faschingszüge in Bildern.

Angebote werden immer weiter ausgebaut

„Am Freitag, 19. Mai, ist ganz Reichersbeuern auf den Füßen“, hofft Margit Engl. An diesem Tag findet das Erzählcafé zum Thema Erstkommunion im Pfarrheim statt (ab 14 Uhr), im Altwirtsaal gibt es eine Neuauflage der „Spiele-Session“. Außerdem sind für dieses Jahr wieder das Weinfest und der Ausflug der Pfarrei geplant. Angedacht ist auch eine Schlossführung im Sommer.

Das Angebot für ältere Mitbürger möchte die Seniorenreferentin weiter ausbauen. Es sei richtig und wichtig, den älteren Menschen Abwechslung in ihrem täglichen Leben zu bieten. Noch wichtiger sei es aber, in Notfällen helfen zu können. Als Beispiele nannte sie Einkaufshilfen oder Beratungsangebote zu Themen, die ältere Menschen und deren Angehörige belasten. Angedacht sind auch Veranstaltungen, bei denen etwa über Betrugsmaschen wie den Enkeltrick aufgeklärt wird.

Das Thema Wohnen im Alter will die Gemeinde durch ein Wohnbauprojekt in Angriff nehmen. „Das Interesse in der Bevölkerung ist da“, sagte Bürgermeister Ernst Dieckmann und bedankte sich bei Margit Engl und ihrem Team für das Engagement. „Ich hoffe, dass sich daraus ein Netzwerk entwickelt, wo man Themen ernsterer Natur besprechen und vielleicht Hilfsangebote machen kann.“ (Günter Platschek)

