Zu wenig Platz im Reichersbeurer  „Drachennest“

Die Geburtenzahl in Reichersbeuern ist im vorigen Jahr deutlich angestiegen. Jetzt wird es in der Kindertagesstätte eng.

Reichersbeuern – Die Geburtenzahl in Reichersbeuern ist im vorigen Jahr deutlich angestiegen. Insgesamt gab es 48 Neugeborene – 14 mehr als 2017. Dies hat Auswirkungen auf den Betrieb der Kindertagesstätte „Drachennest“, deren Kapazität schon jetzt fast ausgelastet ist.

Bei der Einschreibung für das „Drachennest“ wurde festgestellt, dass sich gerade im Krippenbereich die Zahl der Kinder deutlich erhöhen wird. Zum Beginn des Kindergartenjahrs am 1. September sind 17 Kinder für die Krippe angemeldet worden. Zusammen mit den sieben in der Krippe verbleibenden Kindern wären zwei anstatt bisher eine Gruppe erforderlich, um den Platzbedarf zu decken. In beiden Gruppen wäre dann die Höchstzahl von 12 Plätzen erreicht.

„Wir könnten versuchen, in der Grundschule eine Notgruppe für den Kindergarten einzurichten“, hatte Bürgermeister Ernst Dieckmann in der Bürgerversammlung angedeutet. Der frei werdende Gruppenraum muss demnach bis 1. September noch krippenkindergerecht umgebaut werden. Personell werden drei Fachkräfte mehr als bisher benötig.

Mittelfristig müsse man überlegen, welche anderen Lösungen es gebe. Diskutiert wurden bereits die Unterbringung im Rathaus oder einer naturnahen Einrichtung, so Dieckmann. Auch ein Waldkindergarten wurde ins Gespräch gebracht. Für dieses Jahr erschien jedoch die Nutzung eines freigewordenen Schulraums in der Grundschule die beste Lösung. Der Bürgermeister soll nun einen Planer beauftragen und die Kosten ermitteln lassen. Günter Platschek

