Kurioser Verkehrssünder: Betrunken und bekifft bei laufendem Motor Nickerchen gemacht

Die Polizei machte in Lenggries und Reichersbeuern am Samstagabend beziehungsweise in der Nacht zwei Alkohol- und Drogensünder im Straßenverkehr ausfindig.

Reichersbeuern/Lenggries - Einen ziemlich ungewöhnlichen Schlafplatz hat sich ein 36-Jähriger aus Irland ausgesucht. Ein anderer Verkehrsteilnehmer bemerkte laut Polizeibericht am Samstag kurz vor Mitternacht, dass ein Auto in Reichersbeuern mit laufendem Motor schräg auf einer Straße stand. Die herbeigerufenen Polizisten fanden den 36-Jährigen schlafend auf dem Beifahrersitz vor. Sie bemerkten deutlichen Alkoholgeruch im Wageninneren. Der Mann gab selbst zu, dass er gefahren sei. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet. Außerdem schlug ein Drogenschnelltest positiv aus. Der 36-Jährige gab zu, Cannabis konsumiert zu haben. Er durfte nicht mehr weiterfahren, ein Strafverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet.

Auch in Lenggries war die Polizei etwas früher an dem Abend auf einen Fahrer gestoßen, der alkoholisiert am Steuer gesessen war. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel bei einem Wackersberger (41) leichter Alkoholgeruch auf. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert im Bereich einer Ordnungswidrigkeit angezeigt. Der Mann durfte nicht weiterfahren und wurde mit auf die Dienststelle genommen, um das Ergebnis zu bestätigen, was auch der Fall war. Der Wackersberger muss jetzt mit einem Bußgeld sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

