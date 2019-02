Lenggrieser verpasst Münchner ein Veilchen

Wegen Körperverletzung muss sich nach einer Prügelei am Samstagabend in Reichersbeuern ein 24-jähriger Lenggrieser verantworten. Er hatte eine Münchner mit einem Fausthieb verletzt

Reichersbeuern - Die zwei Männer gerieten am Freitag gegen 23.30 Uhr in einer Reichersbeurer Gastwirtschaft aneinander. Wie die Polizei schreibt, verpasste im Verlauf der Auseinandersetzung der 24-jährige Lenggrieser seinem 22-jährigen Gegenüber aus München einen Fausthieb ins Gesicht. Dabei erlitt der eine Platzwunde am Auge. Den Lenggrieser erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

chs

Lesen Sie auch: Lenggrieser Modelabel verklagt: Kabarettistin Martina Schwarzmann bei Urheberrecht humorlos