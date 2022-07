Bewegende Worte bei Abiturfeier in Reichersbeuern: Abschluss und Auszeichnung trotz Autismus-Störung

18 Absolventen verabschiedet

Von Stefanie Wegele schließen

Alles andere als Durchschnitt: Auf ganz besondere Herausforderungen für die Schüler wurde bei der Abiturfeier am Max-Rill-Gymnasium in Reichersbeuern zurückgeblickt.

Reichersbeuern – In der feierlich geschmückten Aula des Max-Rill-Gymnasiums haben jetzt 18 Abiturienten im Beisein ihrer Familien das Abiturzeugnis verliehen bekommen. In ihrem Jahrgang sei einfach gar nichts normal gewesen, hob Schulleiterin Carmen Mendez in ihrer Rede hervor, denn es fehlte mit 32 Wochen Distanzunterricht in zwei Jahren praktisch ein Schuljahr Präsenzunterricht.

Max-Rill-Gymnasium: Krise als Chance genutzt

Dass sowohl der Abiturjahrgang als auch die Schule die Pandemie herausragend bewältigt hatten, zeigte laut Mitteilung der Schule die Premiere des zweiten „Pandemie-Clips“ über das vergangene Schuljahr. Die Schüler hätten die Testpflicht souverän gemeistert, die Lehrer motivierten mit einer Lieblingsplatzerl-Challenge und Unterricht im Grünen, die Küche kreierte besondere Schmankerl für die im Internat verbliebenen ausländischen Schüler. Dass die Schule die Krise als eine große Chance nutzte, sich gemeinsam auf neuen Wegen weiterzuentwickeln, zeigte Mendez am Beispiel der Abiturklasse. Viele Schüler hatten in der vom Publikum im Sommer 2021 gefeierten Aufführung von „Das Bildnis des Dorian Gray“ mitgewirkt. Die Unmöglichkeit, mit Abstand und Maske Theater zu proben, könne man sich heute kaum noch vorstellen.

Das große Thema der Klasse sei jedoch „Me Too“ („Ich auch“) gewesen. Dieser Ausdruck soll betroffene Frauen ermutigen, auf das Ausmaß sexueller Belästigung aufmerksam zu machen. Im Gymnasium habe man sich mit dem Ideal der Gleichheit sowie dem Zusammendenken von Macht und Weiblichkeit beschäftigt. Mendez interpretierte in ihrer Rede die von den feministischen Schülerinnen bewusst gewählte Kleidung des Anzugs als Ausdruck der modernen Frau, Provokation der in Tracht und Anzug gewandeten Abiturienten und Rebellion gegen bayerische Gepflogenheiten, wies aber auch mit einem Augenzwinkern auf die Bedeutung des Anzugs als Attribut des Patriarchats und als Symbol von Machtpositionen hin, um dann die Farbwahl der Schülerinnen zu deuten. Diese reichte von dominantem Rot bis zu diplomatischem Grau, zukunftsbezogenem Grün, leichtem Gelb, souveränem Blau und vornehmem Schwarz.

Max-Rill-Schüler erzielen Jahrgangsschnitt von 2,5

Mendez hob auch das soziale Engagement der Klasse hervor und bat die Eltern um die Übernahme der Patenschaft für eines der im Internat untergebrachten 15 ukrainischen Kinder und Jugendlichen. Diese, von einer Musikschule in Charkiv für Hochbegabte kommend, gestalteten zur Feier ein musikalisches Rahmenprogramm. Die Lehrer feierten schließlich jeden Schulabgänger mit einer individuell zugeschnittenen Rede. Als beste Abiturientin wurde Lara Lang mit einem Schnitt von 1,8 und einem Stipendium von „e-fellows“ ausgezeichnet. Das beste „männliche“ Abitur erreichte Michael Kraus mit 2,1, dessen soziales Engagement, unter anderem als Bezirksschülersprecher, hervorgehoben wurde. Das beste Ergebnis bei den Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache erzielte Xinghao Xi nach nur drei Jahren Schulzeit in Deutschland mit 2,2. Die ganze Klasse zusammen lag bei einem Schnitt von 2,5.

Dass Durchschnittsergebnisse nicht viel über einen Menschen aussagen, stellte Mandy Pehlke, Mutter eines Abgängers mit frühkindlicher Autismus-Störung, in ihrer Rede dar. Ihr Sohn Eric hätte an die Mittelschule gehen sollen, nun machte er das Abitur mit der Note 2,2 und erhielt den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Dass der Glaube einer Schule an das Potenzial eines Kindes entscheidend ist, hob auch Elternsprecher Olaf Jäckel hervor. Einen Dank sprach Michael Kraus im Namen des ganzen Jahrgangs der Schule und dem Internat – ihrem Zuhause – aus. Die Klasse habe gelernt, Aufgaben und Ziele beharrlich zu verfolgen, an sich selbst zu glauben, um mehr zu erreichen als ursprünglich für möglich gehalten.

Auch an weiteren Gymnasien im Landkreis wurden dieser tage die Abiturienten verabschiedet. Mit deutlicher Kritik am Schulleiter sorgte die Abiturrede am Gabriel-von-Seidl-Gymnasium in Bad Tölz für Aufsehen.

tk/weg

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.