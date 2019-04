Max-Rill-Schule im ZDF:  „Das Berginternat“ startet mit mauen Kritiken, aber Top-Quote

Erneut wird der Landkreis im Fernsehen gezeigt: Für den Zweiteiler „Das Berginternat“ wurde unter anderem in der Reichersbeurer Max-Rill-Schule gedreht.

Reichersbeuern – Update vom 5. April: Die Kritiken zur ersten Folge von „Das Berginternat“ fielen bestenfalls durchwachsen aus. „So manches in den Filmen mag durchaus ernst gemeint sein, kommt jedoch eher klischeehaft oder fast albern rüber. Die aufstrebenden Schüler sind überwiegend Teenager, werden aber schon mal als Kinder bezeichnet und erschreckend naiv bis kindisch dargestellt“, schreibt beispielsweise der Stern. Aber den Zuschauern scheint die im Reichersbeurer Max-Rill-Gymnasium gedrehte ZDF-Serie durchaus gefallen zu haben. 4,62 Millionen Zuschauer schalteten ein. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 15,0 Prozent. Damit landete „Das Berginternat“ im Quotenranking bei der Premiere gleich an der Spitze. Die zweite Folge läuft am 11. April um 20.15 Uhr im ZDF.

Reichersbeuern - Nach der erfolgreichen Serie „Tonio und Julia“, die rund um Bad Tölz gedreht wurde, hat das ZDF im vergangenen Spätherbst eine weitere Filmreihe im Südlandkreis aufgenommen. An diesem Donnerstag, 4. April, um 20.15 Uhr startet der Zweiteiler „Gipfelstürmer – Das Berginternat“ mit Maya Haddad und Katja Weitzenböck in den Hauptrollen.

Ein Teil der Aufnahmen entstand an der Max-Rill-Schule in Reichersbeuern. 23 Schüler, die das dortige Gymnasium besuchen, waren an dem Dreh beteiligt.Finn und Vasilisa aus der elften Klasse und die Zwölftklässlerin Jil haben sogar Sprechrollen.

Sie alle werden heute vor dem Bildschirm sitzen, wenn zur besten Sendezeit die erste Folge läuft. Und darum geht es der neuen Reihe: Eine Kölnerin ist zwischen Sportschule und Landleben hin- und hergerissen: Die engagierte Sozialpädagogin Nele Seitz (Maya Haddad) soll in dem aufstrebenden Sportinternat Schloss Bergbrunn Teil des Kompetenzteams für jugendliche Leistungssportler werden. Direktorin Gitta Engel (Katja Weitzenböck) war Neles Mentorin im Studium und will sie unbedingt für das Internat gewinnen – auch weil Nele in ihrer Jugend selber eine erfolgreiche Leichtathletin war. Von einigen ehrgeizigen Kollegen zunächst skeptisch beäugt, gewinnt sie dennoch bald das Vertrauen der Schüler. Denn Nele hat einen feinen Instinkt für den Unterschied zwischen gesundem Ehrgeiz und übersteigertem Leistungswahn. Privat eröffnen ihr das Landleben und die neuen Bekanntschaften im Dorf neue Perspektiven.

Neben Maya Haddad als Nele standen Katja Weitzenböck, Felix von Manteuffel, Moritz Otto, Benito Bause, Franziska Schlattner und andere vor der Kamera. In „Gipfelstürmer“ geht es nach ZDF-Angaben um das Zusammenleben in einem Internat: Verschiedenste Charaktere aus unterschiedlichen Kulturen und mit konträren Interessen müssen auf engem Raum zusammenleben und eine Gemeinschaft bilden. Es geht aber auch um Schnelligkeit, Risikobereitschaft und um sportlichen Ehrgeiz.

Die Reichersbeurer Schulleiterin Carmen Mendez freute sich jedenfalls nach Drehschluss „über die schönen Aufnahmen vom Schloss Reichersbeuern“. Der zweite „Gipfelstürmer“-Film wird am Donnerstag, 11. April, ebenfalls um 20.15 Uhr im ZDF gezeigt. ao/dpa

