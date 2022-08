Neue Hausärztin in Reichersbeuern: „Es fühlt sich gut und richtig an“

Von: Patrick Staar

Medizinische Basisversorgung: Dies ist die Aufgabe von Dr. Johanna Eras, die im Mai ihre Praxis in Reichersbeuern eröffnet hat. © Patrick Staar

Dr. Johanna Eras ist glücklich in ihrer neuen Hausarztpraxis in Reichersbeuern. Seit Mai behandelt sie im Ort Patienten. Zeit für eine erste Bilanz.

Reichersbeuern – Dr. Johanna Eras bringt ihre Patienten immer wieder mal zum Stauen. Es ist schließlich nicht alltäglich, dass eine Ärztin mit dem Fahrrad zu Hausbesuchen erscheint. Genau diese Kombination zwischen Sport und Beruf ist einer der Gründe, warum sich Eras in ihrer neuen Hausarztpraxis in Reichersbeuern schnell eingelebt hat: „Ich fühle mich wohl“, sagt die Greilingerin. „Es fühlt sich gut und richtig an, hier zu arbeiten. Ich habe meinen Platz gefunden.“

Erste medizinische Erfahrungen sammelte sie als Krankenschwester

Eras stammt aus Würzburg und hat Musik studiert. Medizinische Erfahrung sammelte sie als Krankenschwester und in einem medizinischen Versorgungszentrum in Nürnberg. Ins Oberland kam sie durch ihren Mann, den es aus beruflichen Gründen hierher verschlug. Eras nahm eine Arbeitsstelle in einem medizinischen Versorgungszentrum in Bad Wiessee an, in dem sie als Hausärztin arbeitete.

Menschen seien „froh und dankbar“, dass es nach fünf Jahren wieder eine Praxis gibt

Als sie erfuhr, dass in Reichersbeuern eine Hausärztin gesucht wird, griff sie zu. Zwischen ihren Arbeitsstellen erkennt sie riesen Unterschiede. In Nürnberg gebe es – überspitzt formuliert – „fast in jeder Straße“ einen Hausarzt. Die Patienten würden rasch wechseln, die Anonymität sei groß. Daher sei es „mühsam“ eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. „Abgesehen davon war die Erwartungshaltung in Nürnberg sehr, sehr hoch.“ Auch ihre Arbeitsschwerpunkte seien andere gewesen: „Gefühlt sind psychosomatische Krankheiten und Burn-out ein größeres Thema in der Stadt.“ In Bad Wiessee sei die Atmosphäre ebenfalls anders gewesen als in Reichersbeuern. Sie habe dort viel mit Touristen zu tun gehabt.

„Hier in Reichersbeuern ist es deutlich ländlicher“, sagt Eras. „Die Fachärzte sind weiter weg als im Tegernseer Tal, man ist mehr Basisversorger – genau das, was ich immer machen wollte.“ Die Menschen seien „froh und dankbar“, dass es fünf Jahre, nachdem Dr. Sebastian Schindele die Praxis geschlossen hat, wieder eine Hausärztin in der Verwaltungsgeinschaft gibt: „Es ist ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man spürt, dass man gebraucht wird.“

An der Wand hat sie Bilder aufgehängt, die ihre Eltern gemalt haben

Darüber hinaus genießt es Eras, dass sie erstmals ihre eigene Chefin ist und ihre Praxis nach ihren Vorstellungen einrichten kann. So hängen an der Wand Bilder, die ihre Eltern gemalt haben: „Darauf haben mich schon mehrere Patienten angesprochen.“ Abgerundet wird ihr Wohlbefinden dadurch, dass sie keine Probleme hatte, „tolles Personal“ zu finden: „Normalerweise ist das sehr schwierig, aber ich hatte da ein riesen Glück. Teilweise sind die Arzthelferinnen sehr im Ort verwurzelt, sie schätzen das Individuelle.“

Eras ist glücklich, dass sie ihre Hausbesuche mit dem Rad erledigen kann. Greiling sei sie durch ihren Wohnsitz sehr verbunden, auch Sachsenkam komme ihr immer näher. Bald wohl auch Waakirchen, wo einige ihrer Patienten zu Hause sind: „Ich freue mich sehr auf den Radweg, der gebaut wird.“

