Quad-Fahrt führt nach Stadelheim: 27-Jähriger aus Reichersbeuern muss ins Gefängnis

Teilen

Weil er immer wieder ohne Führerschein unterwegs war, stand ein Reichersbeurer (27) jetzt in Wolfratshausen vor Gericht. © Symbolfoto: Oliver Berg

Dass ihnen in Greiling kurz vor Weihnachten spätabends ein Mann auf einem Quad begegnete, hatte Polizisten misstrauisch gestimmt. Nun wurde der Fahrer zu einer Haftstrafe verurteilt.

Reichersbeuern/Wolfratshausen – Bereits achtmal wurde ein 27-Jähriger aus Reichersbeuern bislang wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt. Trotzdem konnte der Mann es nicht lassen. Nun stellte ihn die Polizei erneut, als er mit einem führerscheinpflichtigen Quad unterwegs war. Die Quittung: Sechs Monate Haft ohne Bewährung. Aus dem Gerichtssaal ging es gleich nach Stadelheim.

Polizisten wollen Mann auf Quad anhalten, doch der fährt weiter

„Komische Gesamtumstände“ hatten zwei Polizisten im vorigen Jahr einen Tag vor Heiligabend genauer hinschauen lassen, als ihnen der Angeklagte gegen 23.45 Uhr bei ihrer Streifenfahrt in Greiling begegnete. „Ein Quad, um die Uhrzeit, bei den Temperaturen – das war merkwürdig“, erklärte ein Beamter in der Verhandlung, warum sie dem Fahrzeug gefolgt waren. Trotz Blaulicht und Sirene habe der Fahrer nicht angehalten, sondern sei auf der Bundesstraße 472 gefahren und dann in einen Feldweg eingebogen. „Es war klar, er wollte sich entziehen“, so der Zeuge.

Nach einer Halterabfrage sei ihm auch klar gewesen, warum: Der Mann war schon mehrmals ohne Führerschein erwischt worden. Zwar war ihnen der Quad-Fahrer in jener Nacht kurzzeitig entwischt. An seiner Arbeitsstelle konnte der Mann dann jedoch gestellt werden. „Stimmt so“, sagte der Angeklagte. „Ich musste auf Arbeit.“ Eine andere Erklärung konnte er dem Gericht nicht liefern.

Immer wieder ohne Führerschein gefahren: Haftstrafe für Reichersbeurer

Im Verlauf der Zeugenvernehmung stellte sich heraus, dass bereits ein weiteres Verfahren gegen den Beschuldigten in Bearbeitung ist. Im März 2022 sei er erneut erwischt worden – mit einem Roller, für den man einen Führerschein braucht, berichtete der Polizist.

„Es ist manchmal unbeschreiblich: Im Sommer wird er zu neun Monaten verurteilt. Im November wird die Berufung verworfen. Zwei Monate später fährt er wieder“, führte Richter Helmut Berger in seiner Urteilsbegründung aus, nachdem er den Reichersbeurer zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt hatte. Der Staatsanwalt hatte ein Jahr beantragt. „Was soll man dazu sagen? Am besten gar nichts: Er ist völlig unbelehrbar.“

Weg vom Gerichtssaal führt direkt nach Stadelheim

Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, dennoch ließ der Richter den Mann noch im Gerichtssaal von den Wachtmeistern in Gewahrsam nehmen, bis die Polizei eintraf, um ihn in die Justizvollzugsanstalt Stadelheim zu bringen. Grund war ein Haftbefehl, von dem der Angeklagte entweder nichts wusste oder den er ignoriert hatte.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.