81-Jährige stirbt bei Unfall auf B472 - Drei Verletzte

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich gegen 14.25 Uhr auf der B472 ereignet. Eine 81-Jährige aus dem Landkreis Miesbach war aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.

Eine Tote und drei Verletzte forderte am Donnerstagnachmittag eine Frontalkollision auf der B472 bei Reichersbeuern.

Ein Gutachter muss klären, wies es passieren konnte, dass die Unfallverursacherin plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet.

In einem Pkw kam auch ein Hund ums Leben.

Update, 18.43 Uhr: Bei einer Frontalkollision auf der B472 bei Reichersbeuern ist am Donnerstagnachmittag eine 81-jährige Frau aus dem Landkreis Miesbach ums Leben gekommen. Eine 67-Jährige trug schwerste Verletzungen davon. Zudem wurde ein Ehepaar leicht verletzt, und ein Hund starb.

Nach Angaben der Polizei war die 81-Jährige gegen 14.25 Uhr von Bad Tölz in Richtung Waakirchen unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Seat einer Ottobrunnerin. Diese musste per Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen werden. Der Terrier, der mit ihr Wagen saß, ist tot. Hinter dem Seat konnte ein BMW-Fahrer (74) aus Waakirchen nicht rechtzeitig bremsen. Er und seine Ehefrau (72) erlitten leichte Verletzungen.

Am Unfallort waren neben mehreren Polizeistreifen und Rettungswägen auch zwei Notärzte sowie die Feuerwehren aus Greiling, Reichersbeuern, Bad Tölz und Waakirchen im Einsatz. Die Bundesstraße war mehrere Stunden gesperrt.

Update, 15.29 Uhr: Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr eine 81-jährige Frau aus dem Landkreis Miesbach gegen 14.25 Uhr die B472 mit ihrem Pkw in ostwärtige Richtung. Auf Höhe der Ortschaft Reichersbeuern fuhr die Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem Pkw. Die Unfallverursacherin erlag an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an, es wird nachberichtet.

+ Rettungskräfte fahren nach dem schweren Unfall auf der B472 Höhe Reichersbeuern an. © arp

Schwerer Unfall auf B472 bei Reichersbeuern - Einsatz läuft

Erstmeldung, 14.54 Uhr: Im Gemeindebereich von Reichersbeuern kam es auf der Bundesstraße 472 gegen 14.25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Beteiligt sind an dem VU mehrere Fahrzeuge, zumindest eine Person wurde schwer verletzt. Die Rettungskräfte und mehrere Polizeistreifen sind vor Ort.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.