„Entscheidung war richtig und gut“: Reichersbeuern baut Nahwärmenetz aus - und bietet Sonder-Konditionen

Bericht im Gemeinderat

In Zeiten, in denen man beim Heizen weg von Gas und Öl kommen will, ist Nahwärme gefragter denn je. Das zeigt sich auch am Ausbau des Netzes in Reichersbeuern.

Reichersbeuern – „Die Entscheidung des Gemeinderats, ein Nahwärmenetz zu errichten und im Bereich der Schule eine Heizzentrale zu bauen war richtig und gut. Das Netz wächst.“ Bürgermeister Ernst Dieckmann zeigte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung zufrieden mit dem Baufortschritt der Heizanlage.

Nahwärmenetz: Gemeinderat Reichersbeuern besichtigt Baustelle

Zuvor hatten die Gemeinderäte die Baustelle besichtigt. Im Detail ging dann Michael Brünner vom Ingenieurbüro EST GmbH auf die Baumaßnahmen im Schulbereich ein. Gegenüber der ersten Konzeption habe sich einiges geändert. Der Hackschnitzelbunker sei, nachdem absehbar wurde, dass das ehemalige Lehrerwohnhaus für einen Ersatzbau abgerissen wird, kompakter an das Schulgebäude herangerückt worden. Das relativ große und hohe Heizwerk soll durch eine seitlich angebrachte automatisierte Ascheentsorgung ergänzt werden, die den Betrieb der Anlage wesentlich einfacher gestalten wird.

Herausfordernd sei die Ausbildung der frei stehenden sieben Meter hohen Wände gewesen. Hier musste in mehreren Betonierabschnitten gearbeitet werden. Das Dach wurde so gestaltet, dass man später noch ein Geschoss aufsetzen kann. „Wir gehen davon aus, dass wir die Anlage vor dem Beginn der Heizperiode im September in Betrieb nehmen können“, erklärte Brünner.

Sonderkonditionen für Anschluss an Nahwärmenetz Reichersbeuern

Parallel werde auch der Ausbau des Nahwärmenetzes vorangetrieben, das deutlich erweitert wird. Mit Vor- und Rücklauf werden 2800 Meter Rohrleitungen zu den derzeit 31 Hausanschlüssen verlegt. „Hausbesitzer im Ausbaubereich, die sich noch nicht für einen Anschluss an die Nahwärmeversorgung entschieden haben, können jetzt noch zu Sonderkonditionen anschließen“, sagte Brünner. Der weitere Ausbau werde in den nächsten Jahren sicher in Richtung Süden oder Bahnhof weiterentwickelt werden.

Durch die seinerzeit getroffene Entscheidung sei es nun möglich, den Bürgern eine regionale Biomasse-Nahwärme anzubieten. An das Wärmenetz könne noch eine ganze Reihe von Kunden angeschlossen werden. Und in das Netz können in Zukunft jederzeit auch andere Technologien integriert werden. Als Beispiele dafür nannte Brünner ein Biogas-Heizkraftwerk, Großwärmepumpen und Power-to-Heat-Elemente. „Die Bürger können sicher sein, dass sie eine wirtschaftliche und ökologische Wärmeförderung aus Profihand regional verankert und möglichst krisensicher erhalten.“

CO 2 -neutrale, regionale Biomasse-Nahwärme

Das eingesetzte Material sei „absoluter Reststoff“. Seit Jahren werde eine nachhaltige Forstwirtschaft betrieben. „Wir betreiben keinen Kahlschlag und sind CO 2 -neutral, weil wir keine langen Transportwege haben“, sagte Brünner. Auf die Frage Dieckmanns nach den Schadstoffen, die bei der Verbrennung übrig bleiben, gab der Fachmann Entwarnung. Die anfallenden Brennstoffe würden funktional getrennt, das dabei gewonnene Gas perfekt verbrannt. 98 Prozent der Asche falle als weitgehend unbelastete Rostasche an, die an ein Erdenwerk abgegeben werden kann. Die restlichen zwei Prozent werden mehrfach gereinigt, die übrig bleibende Restmenge als Sondermüll behandelt.

Von Günter Platschek