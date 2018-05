Rotlicht übersehen: BOB erfasst Auto mit vier jungen Männern

Ein Zug der Bayerischen Oberlandbahn erfasste am Dienstagabend einen Kleinwagen.

Wäre das Auto nur einen Meter weitergerollt...

von Veronika Ahn-Tauchnitz

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug der Bayerischen Oberlandbahn und einem Kleinwagen kam es am Dienstagabend in Reichersbeuern an einem unbeschrankten Bahnübergang.