Elite-Stipendiaten aus USA begutachten Unterkunft für Geflüchtete - Und sie sind begeistert

Diese Amerikaner werden in Zukunft großen Einfluss auf die Geschicke ihres Landes haben: Jetzt inspirierten sie sich in Reichersbeuern über den Umgang mit Geflüchteten.

Reichersbeuern – Mächtig anstrengend – und einschneidend – war das Jahr 2015 deutschlandweit für viele kommunale Amtsträger, auch im Landkreis. Die Ankunft von Flüchtlingen in bislang ungekannter Zahl hatte große Auswirkungen auf kommunaler Ebene. Wie genau sie die Mammutaufgabe bewältigten, das schilderten der Reichersbeurer Bürgermeister Ernst Dieckmann und sein Greilinger Amtskollege Anton Margreiter am Freitag fünf Forschungsstipendiaten aus den USA.

Reichersbeurer war einst selbst Teil des Elite-Programms

Ziel des Besuchs war es, den zukünftigen amerikanischen Führungspersönlichkeiten ganz praktisch vor Ort die kommunale Arbeit in Deutschland am Beispiel von Migration und Integration vorzustellen, erklärte Hans Maria Heyn. Der Reichersbeurer war einst selbst Teil des Elite-Programms namens „German Marshall Fund of the United States“, mit der jedes Jahr 15 Amerikaner nach Deutschland und Europa kommen und umgekehrt.

Der 37-Jährige zeigte fünf dieser Stipendiaten in der vergangenen Woche Bayern und seine Heimat Reichersbeuern. Heyn sagt: „Mir ist wichtig, dass die Stipendiaten nicht nur Eliten kennenlernen, sondern auch ganz normale Menschen und Dinge, die lokal wichtig sind.“

Gelebte Integration: „Die findet bei uns da draußen statt.“

Im Flüchtlingsjahr 2015 hätten Menschen wie Dieckmann und Margreiter „das Ding gewuppt“, so Heyn. Sie seien oft kritisiert worden, doch niemand wisse, ob man selbst die Situation besser gelöst hätte. „In den USA wird viel über das Flüchtlingsjahr gesprochen“, so Heyn. Und über gelebte Integration. „Die findet bei uns da draußen statt.“

Zum Beispiel in der Flüchtlingsunterkunft am Kranzer. Diese besuchte Heyn mit Edgar Garcia, Patrick Schaefer, Griselda Aldrete, Stanley Chang und Chelsea Collier am Freitagnachmittag. Unterkunftsleiterin Irmi Markl gewährte den Amerikanern einen Einblick in die Strukturen, Dieckmann und Margreiter standen nach der Führung bei Cola und Brezen – was könnte amerikanisch-bayerische Freundschaft besser beschreiben – den Stipendiaten Rede und Antwort.

Bürgermeister schliefen wenig im Herbst 2015

„Ich schlief wenig in diesen Wochen“, erklärte Dieckmann über die Zeit kurz bevor die Flüchtlinge von den Erstaufnahmestationen nach Reichersbeuern kamen. Der Rathaus-Chef bekam damals auch viel Gegenwind. Die einen wollten überhaupt keine Flüchtlinge im Ort, die anderen kritisierten die abgelegene Lage der Unterkunft am Kranzer.

Doch es gab auch viel Unterstützung. „Ohne die Freiwilligen wäre es nicht gegangen“, betonte Margreiter in diesem Zusammenhang. „Das sind die kleinen Helden unserer Gesellschaft“, lobte Stipendiat Patrick Schaefer.

Die Amerikaner sprachen wiederholt ihre Bewunderung für das Geleistete aus und wollten sich von sich von Dieckmann und Margreiter inspirieren lassen: Denn auch sie selbst könnten eines Tages in den Vereinigten Staaten in die Lage kommen, derart schnell und organisiert Hilfe leisten zu müssen wie die beiden Rathauschefs aus dem Isarwinkel.

Nora Linnerud