Kita-Gebühren in Reichersbeuern steigen

Die Kita-Gebühren in Reichersbeuern steigen. (Symbolbild) © dpa

Wie im Mai schon angekündigt, werden die Kita-Gebühren in Reichersbeuern zum 1. September angehoben. Die Anpassungen beschlossen die Räte nun in der jüngsten Sitzung.

Reichersbeuern – Bei der Beratung des Haushalts der Gemeinde Reichersbeuern im Mai hatte Bürgermeister Ernst Dieckmann schon angekündigt, dass die Gebühren in den Kindertageseinrichtungen zum 1. September angehoben werden, um den Deckungsgrad von 48 bis 50 Prozent aufrecht erhalten zu können. In der jüngsten Sitzung wurden die Anpassungen beschlossen.

15 Euro mehr für Betreuung von fünf bis sechs Stunden

15 Euro mehr als bisher, also 125 Euro pro Monat, müssen die Eltern der über drei Jahre alten Kinder für die durchschnittliche Unterbringung von fünf bis sechs Stunden pro Monat aufbringen. Davon übernimmt der Freistaat 100 Euro, sodass die Eltern tatsächlich nur mit 25 Euro pro Monat belastet werden.

Mittagessen für die Tage verpflichtend, an denen Buchungszeit nach 13 Uhr endet

Hinzugerechnet werden müssen die Kosten für die Verpflegung durch die Frischeküche Holzkirchen. 18,20 Euro ist der monatliche Grundpreis für ein Mittagessen an einem Tag in der Woche. Wird die Verpflegung an mehreren Tagen gewünscht, wird der Grundpreis entsprechend vervielfacht. Neu ist ab dem kommenden Kindergartenjahr, dass die Teilnahme am Mittagessen aus pädagogischen Gründen an den Tagen verpflichtend ist, an denen die Buchungszeit nach 13 Uhr endet.

Für Krippenkinder ist die Verpflegung grundsätzlich verpflichtend, der Preis in den Gebühren bereits eingerechnet. Auch hier gibt es eine Erhöhung: Der Preis steigt beispielsweise bei einer Buchungszeit von drei bis vier Stunden von 280 Euro auf 310 Euro pro Monat.

Vielfalt der angebotenen Gerichte soll nicht so gut sein

Georg Miederers Einwand, ihm sei zugetragen worden, dass die Vielfalt der angebotenen Gerichte nicht so gut sei, wollte Dieckmann nicht gelten lassen. „Die Frischeküche Holzkirchen macht einen guten Job.“ Die Eltern konnten sich bei einem Besuch des Unternehmens, das dem Landkreis Miesbach gehört, von der Qualität der Gerichte überzeugen. „Wir wuisln auf hohem Niveau“, fasste Klaus Harrer zusammen. Von Günter Platschek

