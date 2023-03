Reichersbeuern: Jetzt sind Ortsmitte und Altwirt-Saal dran

Freut sich auf den nächsten Schritt bei der Dorferneuerung: Bürgermeister Ernst Dieckmann. (Archivfoto) © arp/A

Wie geht es weiter mit der Dorferneuerung in Reichersbeuern? Diese Schritte wurden nun in der Gemeinderatssitzung vorgestellt.

Reichersbeuern – Wenn eine Gemeinde in die Dorferneuerung einsteigen kann, ist das eine prima Sache. Auch in Reichersbeuern wurde dieser Schritt vor Kurzem vollzogen (wir berichteten). In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Peter Oster vom Amt für ländliche Entwicklung, wie es nun für die Bürger weitergeht.

Mit dem Erlass der Anordnung, sagte Oster, sei eine Teilnehmergemeinschaft entstanden, quasi eine Behörde auf Zeit. Teilnehmer ist man durch Gesetz automatisch, wenn man im Grundbuch als Eigentümer eines Flurstücks oder als Erbbauberechtigter eingetragen ist und das Grundstück innerhalb des Verfahrensgebiets liegt.

Als nächstes wird eine Versammlung einberufen, bei der für sechs Jahre eine Vorstandschaft gewählt wird, die das Verfahren steuert. In Reichersbeuern soll die Wahl im Frühjahr stattfinden. Die Anzahl der Vorstandsmitglieder und deren Zusammensetzung wird vom Amt festgelegt. Die Gemeinde erarbeitet dazu eine Vorschlagsliste mit fünf bis zehn Personen, in der zwei Landwirte enthalten sein sollten. Wahlberechtigt sind alle Teilnehmer. Bei einem Mehrfamilienhaus müssen sich die Eigentümer allerdings auf eine Person einigen. In den Vorstand können auch Personen gewählt werden, die kein eigenes Eigentum besitzen. Kraft seines Amtes ist Bürgermeister Ernst Dieckmann im Vorstand.

Die Gemeinde hat bereits festgelegt, welche Areale als sogenanntes Verfahrensgebiet definiert werden. Im Süden ist nun der Bereich des Gramersauweges herausgenommen worden. Mit diesem in Richtung Marienstein führenden Weg werden viele Berggrundstücke erschlossen. Wie Oster erklärte, falle eine Förderung hier aber in den Zuständigkeitsbereich des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Holzkirchen. Allerdings: Sollte eine Förderung nicht zustande kommen, könne der Bereich wieder in das Verfahren einbezogen werden, so der Fachmann.

Gemeinde kann mit Zuschuss von über 60 Prozent rechnen

Führt die Gemeinde nun im Rahmen der Dorferneuerung Projekte durch, kann mit einem Zuschuss von 62 Prozent der Kosten gerechnet werden. Darüber hinaus gibt es unter bestimmten Voraussetzungen eine Förderung für Privatpersonen, wenn diese zum Beispiel Maßnahmen an ihrem Haus durchführen wollen. „Für diese Förderung wird ein eigenes Gebiet ausgewiesen das größer sein wird als das Verfahrensgebiet“, machte Oster deutlich. Als Beispiel nannte er die Siedlung, die nicht ins Verfahrensgebiet einbezogen ist. Damit wäre auch dort eine Privatförderung möglich.

Bei der Flurneuordnung würden Wegeverbindungen herausgearbeitet, bei denen bauliche Verbesserungen gewünscht werden, erklärte Oster. Die Zuschusshöhe liegt bei 75 Prozent. Der Rest wird auf die Eigentümer verteilt.

Mit der Umsetzung erster Projekte soll noch in diesem Jahr begonnen werden. „Die Priorität bei den Projekten legt das Amt fest“, beantwortete Oster eine Frage von Andreas Melf. Zwei wichtige Maßnahmen seien bereits festgelegt worden: Wegen der geplanten Sanierung der Ortsdurchfahrt stehe die Neugestaltung der Ortsmitte ganz oben auf der Agenda, des Weiteren die Sanierung des Altwirtssaals. Als vorläufige Fördersumme für die Dorferneuerung durch die Gemeinde sind zwei Millionen Euro vorgesehen. Projekte für private Seiten werden aus einem eigenen Topf bezuschusst. Oster wird das Verfahren nicht bis zum Schluss begleiten. Durch Umstrukturierungen im Amt sei er eigentlich nicht mehr für Reichersbeuern zuständig, sagte er, werde aber noch solange aushelfen, bis sein Nachfolger zur Verfügung stehe. (Günter Platschek)

