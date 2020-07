Reichersbeuern: Landratsamt setzt sich durch

Die Reichersbeurer Räte lehnten die Heizpläne der Max-Rill-Schule Ende Mai ab. Das Landratsamt hatte aber eine andere Meinung.

Reichersbeuern –Ende Mai haben die Reichersbeurer Gemeinderäte einen Antrag der Max-Rill-Schule zur Wärmeversorgung über eine Biomasse-Heizzentrale als Containerlösung abgelehnt. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass verschiedene Festsetzungen der neuen Ortsgestaltungssatzung nicht eingehalten seien und es noch Klärungsbedarf in Sachen Brandschutz gebe.

Mit dieser Entscheidung hatte die Gemeinde die Rechnung aber ohne die Baubehörde des Landratsamts gemacht. In einem Schreiben kündigte die Genehmigungsbehörde an, dass sie die Entscheidung des Gemeinderates ersetzen wird, weil die Gemeinde im Januar dieses Jahres in einem Beschluss ihr Einvernehmen für eine auf vier Jahre befristete Nutzung in Aussicht gestellt habe.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Freitagabend im „Altwirt“-Saal schloss sich das Gremium der Auffassung des Bauausschusses an, der empfohlen hatte, am Gemeinderatsbeschluss festzuhalten. Gleichzeitig will sich die Gemeinde aber in Gesprächen um eine einvernehmliche Lösung des Problems bemühen, hieß es. (Günter Platschek)

