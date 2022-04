Reichersbeuern: Schüler, Lehrer und Geflüchtete tauschen sich aus über Krieg, Flucht und Propaganda

Von: Felicitas Bogner

Diskutierten über Krieg, Flucht und Fake News (v.li.). Geschichtslehrer Benjamin Henninger, Luba Zoreva, Nikolaus Frei, Carmen Mendez und Andrey Stepanov. © Schule

Bei einer Podiumsdiskussion am Tag der offenen Tür des Max-Rill-Gymnasiums ging es um Erfahrungen mit Krieg und Propaganda. Dabei sprachen sowohl Lehrer, als auch ehemalige Schüler und Ukrainer.

Reichersbeuern – Schüler aus vielen verschiedenen Ländern besuchen das Max-Rill-Gymnasium und Internat in Reichersbeuern. Schulleiterin Carmen Mendez steht seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine vor der Aufgabe, in den Klassen über die Geschehnisse zu informieren und ein friedliches Miteinander zu sichern. „Ich musste sehr erschüttert feststellen, dass die Schüler durch ihre Heimatländer gefärbte Meinungen zu den Geschehnissen in der Ukraine haben“, berichtet sie. Da einige asiatische, aber auch russische Schüler das Internat besuchen, sowie 35 ukrainische Flüchtlinge hier untergebracht sind, erfordere es Fingerspitzengefühl sowie eine intensive schulische Auseinandersetzung mit den mannigfaltigen Themen rund um den Konflikt. Daher veranstaltete sie am Tag der offenen Tür eine Podiumsdiskussion. Unter dem Motto „Stell dir vor, es ist Krieg…“ wurde offen von verschiedenen Seiten über Erfahrungen mit Propaganda und Krieg gesprochen. „In Russland müssen die Menschen sich dennoch seit einem Monat vorstellen, dass Krieg ist“, erklärte Moderator Nikolaus Frei und ergänzte: „Wenn die Menschen das überhaupt wollen und können. Denn von einem Krieg darf ja nicht gesprochen werden“.

Ehemaliger Max-Rill-Gymnasiast flieht aus Moskau

Wie real die Brutalitäten vor Ort sind, verdeutlichte Fillipp Eck, der mit seiner Familie Ende Februar aus seiner Heimat Charkiw fliehen musste. Er zeigte bei der Veranstaltung Fotos und Videos, die er mit seinem Handy aufgenommen hatte. Darauf zu sehen: Bombenangriffe, Zerstörung, Krieg. Auch losgelöst von dem aktuellen Angriffskrieg sprachen die Diskussionsteilnehmer über Fake News (Falsche Nachrichten), Propaganda und Patriotismus, heißt es in einer Mitteilung.

Dazu konnte die Schulleiterin selbst ihre Erfahrungen mit dem Publikum, bestehend aus Schülern, Eltern und Geflüchteten teilen. „Ich bin in der DDR aufgewachsen. Sprich in einem der sowjetischen Diktatur kontrollierten System“, berichtet sie. Mendez weiß daher: „Schon als Kind wird man spielerisch an militärische Operationen herangeführt.“ Zur Verdeutlichung las sie Auszüge aus ihrem Kindertagebuch vor, in dem sie als Zwölfjährige Manöver, wie Minen entschärfen, beschrieben hatte.

Die in Kiew geborene Philologin und Lehrerin des Internats Luba Zoreva verdeutlichte zum Verhältnis Russland-Ukraine das Bild vom „großen und kleinen Bruder“, das sich seitens der Russen gut in die Kindererziehung einbeziehen ließe: Der große Bruder könne „beschützen, aber eben auch bestrafen“. Von ihrer in Russland lebenden Verwandtschaft fühle sie sich dieser Tage manchmal auch wie von einem großen Bruder behandelt, wenn sie über die derzeitige militärische Auseinandersetzung sprechen wolle, ergänzte Zoreva. Auch bei Besuchen der Austauschschulen in Russland habe sie bereits vor dem Krieg erlebt, wie junge Menschen so sozialisiert und erzogen werden, dass man Krieg als Auseinandersetzung akzeptiere.

Schüler aus vielen verschiedenen Ländern am Max-Rill Gymnasium

Besondere Aufmerksamkeit bekam der ehemalige Internatsschüler Andrey Stepanov, der live aus dem türkischen Antalya zugeschaltet war. Er hatte seine Heimatstadt Moskau Anfang März – nachdem er dort wahllose Verhaftungen in der Öffentlichkeit beobachtet hatte – verlassen und sich auf eine Odyssee über Armenien, Georgien und die Türkei in Richtung Deutschland gemacht, berichtete die Rektorin. Zurück nach Moskau wolle er erst, wenn so etwas wie Menschenrechte wieder akzeptiert würden, habe der ehemalige Max-Rill-Schüler betont. „Das hat viele unserer Schüler sehr bewegt. Einige kennen ihn ja persönlich“, unterstreicht Mendez.

Auch wenn sie die Debatte als gewinnbringend bezeichnet, weiß Mendez, dass sie weiterhin darauf achten müsse, die Kinder und Jugendlichen über Informationsbeschaffung über den Krieg zu schulen sowie fragwürdige Meinungstendenzen frühzeitig zu erkennen und zu thematisieren, „Wir haben erst jüngst mitbekommen, was für ein manifestes Feindbild Amerika für manche Schüler ist“, sagt sie erstaunt. Trotzdem sei sie froh über das friedliche Miteinander zwischen allen Nationalitäten an der Schule.

