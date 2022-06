Tölzerin wendet Auto auf B 13: Zwei Verletzte, Hund stirbt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Zwei Menschen wurden bei dem Unfall auf der B13 verletzt. © Krinner

Nach einem schweren Unfall bei Reichersbeuern musste die Bundesstraße 13 am Freitagabend drei Stunden gesperrt werden. Zwei Menschen wurden verletzt, ein Hund wurde aus einem Auto geschleudert und starb.

Reichersbeuern - Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 17.45 Uhr. Nach Angaben der Polizei stand eine 75-jährige Frau aus Bad Tölz 400 Meter nach der Abzweigung zur Kreisstraße 13 mit ihrem VW Polo am rechten Fahrbahnrand der B13 - in Fahrtrichtung Holzkirchen. Plötzlich wendete sie auf der Bundesstraße, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Beide Fahrzeuge werden von der Fahrbahn geschleudert

Ein 31-jähriger Mann aus Sachsenkam, der mit seinem VW Golf in Richtung Holzkirchen fuhr, konnte nicht mehr bremsen und fuhr in die linke Seite des VW Polo. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge nach rechts neben die Straße geschleudert.

Feuerwehr muss eingeklemmte Tölzerin aus Fahrzeug befreien

Die Frau aus Bad Tölz wurde in ihrem Wagen einklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Inneren des Fahrzeugs befreit werden. Die Tölzerin erlitt ein Polytrauma und Knochenbrüchen. Der Rettungshubschrauber flog die Schwerverletzte in das Unfallklinikum Murnau.

Hund der Tölzerin wird aus Auto geschleudert und stirbt an der Unfallstelle

Der 31-Jährige erlitt Schnittwunden am linken Unterarm und ein Hals-Wirbel-Schleudertrauma. Der BRK-Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus Agatharied.

Im Wagen der Tölzerin hatte sich ein Hund befunden. Er wurde bei der Kollision aus dem Pkw geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach dem Unfall muss die B13 drei Stunden gesperrt werden

Um den genauen Hergang des Unfalls zu klären, ordnete die Staatanwaltschaft München ein unfallanalytisches Gutachten an. Die Bundesstraße war insgesamt drei Stunden lang komplett gesperrt.

Am Pkw der Tölzerin entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Am Pkw des Sachsenkamers Schaden in Höhe von 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Feuerwehren aus Reichersbeuern und Bad Tölz sind im Einsatz

Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Reichersbeuern und aus Bad Tölz im Einsatz. Sie kümmert sich auch um die Sperrung der Fahrbahn.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.