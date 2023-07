Viele „außergewöhnliche“ Abiturienten am Max-Rill-Gymnasium verabschiedet

Von: Felicitas Bogner

Feierlicher Abschied vom Internat: Karin Krekel (li.) und Carmen Mendez (re.) übergaben am Samstag die Abiturzeugnisse an; (vorne, v.li.): Ruiqi Zhang, Lavinia Brunner, You Li, Georgia v. Schwerin, Fidelis Breunig, Paulus Niemeyer und (hinten, v. li.): Nicolas Tomas, Nikodem Krol, Benedikt Birkelbach, Maximilian Geiger, Tristan Hruschka, Daniel Xiao und Justus Kennerknecht. Nicht auf dem Bild: Jiahao Miao und Yuanyuan Gao. © Schule

Das Max-Rill-Gymnasium nahm jüngst im feierlichen Rahmen Abschied von den diesjährigen Abiturienten. Dabei gab es für jeden Absolventen eine individuelle Rede.

Reichersbeuern – 15 Schülerinnen und Schüler des Max-Rill-Gymnasiums nahmen jetzt bei einem Festakt im Schloss Reichersbeuern ihr Abiturzeugnis entgegen. Bei der dreistündigen Feier verabschiedeten Schulleiterin Carmen Mendez, ihre Stellvertreterin Karin Krekel und das Lehrer-Kollegium die Internat-Schüler.

„Die Mehrheit der Schüler dieses Jahrgangs ist nach 2019 an die Schule gekommen, also ziemlich exakt in die beginnende Zeit der Corona-Pandemie hinein“, sagt Carmen Mendez, die eine Laudatio auf die Absolventen hielt. „In einem Videoclip aus dieser Zeit, an dem maßgeblich die Abiturklasse mitwirkte, sieht man eine fröhliche Truppe, die die Pandemiezeiten recht gelassen nahm und sich freute, dass ihre Erwartungen an die Schule erfüllt wurden“, blickt sie zurück.

Abitur 2023 am Max-Rill-Gymnasium: Notendurchschnitt: 2,4

Laut der Schulleiterin ist auch den Lehrern ein Lob auszusprechen, denn ihnen sei es gelungen, die verschiedenen Begabungen ihrer Schützlinge wahrzunehmen und zu fördern – auch mit Blick auf sportliche, musische, sprachliche, künstlerische, soziale und organisatorische Talente, heißt es in einer Pressemitteilung. Diese Talente noch einmal in einer persönlichen Ansprache für jeden einzelnen Abiturienten darzustellen, war daher bei der Feier die Aufgabe der Lehrerschaft. Ein Lehrer veranlasste etwa die Künstliche Intelligenz ChatGPT dazu, eine Rede auf einen recht internet-affinen Schüler zu halten – laut Mendez sehr zum Amüsement des Publikums.

Individuelle Abschieds-Rede für jeden Schüler

Das jahrgangsbeste Abitur hat die Schülerin Georgia von Schwerin mit einem Durchschnitt von 1,2 abgelegt. Sie glänzte zusätzlich mit dem 1. Preis bei „Jugend forscht regional“ sowie dem 3. Preis im Bundesland (wir berichteten). Laut Mitteilung beschloss die Lehrerschaft, Georgia von Schwerin mit dem Max-Rill-Gedächtnispreis zu ehren. Vier weitere Absolventen hatten ebenso eine Eins vor dem Komma. Der Jahrgangsdurchschnitt am Max-Rill-Gymnasium liegt heuer bei 2,4. Live aus China zugeschaltet wurde Yuanyuan Gao, die den Hauptpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft auf virtuellem Wege erhielt.

Nicht nur besonders gute Leistungen bei den Klausuren wurden bei der Feier noch mal ins Gedächtnis gerufen, sondern auch anderes Engagement der Schüler. Beispielsweise die Texte des Schülers Daniel Xiao, der die Schulfamilie mit seinen Artikeln in der Schülerzeitung begeisterte. „In seinen Texten reflektiert er nicht nur Querdenker und Gendersprache auf journalistisch professionellem Niveau, sondern auch das Leben im Internat“, berichtet Mendez. Die Schulleiterin hält zufrieden fest: „Es war ein Potpourri an außergewöhnlichen Schülern.“

